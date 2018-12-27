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Канун Нового года выдался волнительным для Владислава Бычковского из Жирмун

28.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Канун Нового года выдался волнительным для Владислава Бычковского из Жирмун

Тихий уютный дом, где он живет вместе с папой Виталием, наполнился теплыми поздравлениями с наступающим праздником. В гостях у семилетнего мальчика в рамках областной акции «Женщины-предприниматели — детям» побывала Жанна Сальманович из Вороново. К ней присоединились лидер районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская и председатель первичной организации БСЖ экспериментальной базы «Октябрь» Людмила Венцкевич.


Канун Нового года выдался волнительным для Владислава Бычковского из Жирмун

Вначале Владик стеснялся — сразу  столько внимания взрослых! Но быстро освоился, включился в общую беседу. Мальчик живо рассказывал о своих увлечениях. 2018 год стал для него особым — он пошел в первый класс. Шустрый и озорной мальчишка любит уроки физкультуры и здоровья, дружит с математикой. «Чтение — не про нас», — с улыбкой добавил папа.


Канун Нового года выдался волнительным для Владислава Бычковского из Жирмун

Внимание мальчика привлекла яркая коробка. «Вот эта игрушка! Я такую хотел», — воскликнул Владик и начал складывать «автостраду» для машинки. На помощь ему подоспели гости — и вскоре по игрушечной дороге помчался автомобиль. Радостью засияли глаза мальчика. Как хорошо, что мечты сбываются!


Канун Нового года выдался волнительным для Владислава Бычковского из Жирмун

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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Тихий уютный дом, где он живет вместе с папой Виталием, наполнился теплыми поздравлениями с наступающим праздником. В гостях у семилетнего мальчика в рамках...
 
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Вороновская газета
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