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В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник

28.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник

Для детей, лишенных  возможности быть дома с мамой и папой, он стал  праздником доброты и исполнения желаний. Давние друзья, помощники и спонсоры очень постарались, чтобы дети почувствовали приближение Нового года. Доставили подарки и сладости заранее, привезли с собой на утренник. Без них не остался ни один ребенок, находящийся в приюте. Кроме того, в учреждении для общего пользования появились санки, игровая приставка.


В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник

Благотворительную помощь Радунскому СПЦ и четырнадцати его воспитанникам  оказали Вороновский райисполком и отдел образования, представительство «Белвеб банка» г. Гродно и объединение профсоюзов банковских работников, ЦБУ № 403 ОАО «АСБ Беларусбанк», Вороновское районное объединение профсоюзов, РК ОО «БРСМ», КСУП «Элит-Агро Больтиники», «Гирки»,  «Дотишки», «Больтишки» и «Мисевичи» совместно с профкомами, Вороновский РОВД,  отделы Следственного комитета и  Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Не остались в стороне и индивидуальные предприниматели В.В. Линго, В.В. Равойть, Н.В. Ивуть, семья В.Н. Батуро, группа молодых мам из Лиды, волонтерские отряды Заболотского УПК и Радунской СШ.


В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник

 

Все они своим участием в благотворительной акции доказывают, что делать добро — просто и естественно.


В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник
В Радунском социально-педагогическом центре прошел новогодний праздник

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Для детей, лишенных  возможности быть дома с мамой и папой, он стал  праздником доброты и исполнения желаний. Давние друзья, помощники и спонсоры очень постарались,...
 
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