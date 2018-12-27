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Белорусские журналисты признали лучшим спортсменом года Анну Гуськову

28.12.2018 20:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские журналисты признали лучшим спортсменом года Анну Гуськову
Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса сотни спортивных журналистов страны лучшим спортсменом 2018 года Беларуси была признана фристайлистка Анна Гуськова. В нынешнем сезоне она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана.

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В тройку лучших также попали биатлонистка Дарья Домрачева и пятиборка Анастасия Прокопенко. В топ-10 вошли теннисистка Арина Соболенко, легкоатлетки Ольга Мазуренок и Эльвира Герман, биатлонистка Надежда Скардино, представитель прыжков на батуте Владислав Гончаров, легкоатлет Максим Недосеков и теннисистка Александра Саснович. Таким образом, батутист Владислав Гончаров стал лучшим среди мужчин.

В других номинациях Николай Козеко признан лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» – лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой – лучшей неигровой командой.

Отметим, что в прошлом году лучшим спортсменом года была признана батутистка Татьяна Петреня.

 
 
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