Изменения в январе. Какие перемены ждут белорусов в начале 2019 года?

ТАРИФЫ

С начала года в соответствии с действующим законодательством, произойдет традиционное повышение стоимости ЖКУ. При этом, в отличие от предыдущих лет, в 2019 году тарифы повышаются в два этапа.

Первый из них произойдет как раз с 1 января. Так, тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию вырастут суммарно на $3,9 в эквиваленте (сейчас – около 8 руб.). А с 1 июня еще на $1,1 (около 2 руб.) подорожает отопление и горячая вода. В то же время тарифы на техосблуживание дома, лифт и вывоз мусора останутся прежними.

Напомним, разговоры о переходе на стопроцентную оплату населением услуг ЖКХ идут не первый год. На такой шаг Беларусь подталкивает наш кредитор – МВФ, о его необходимости твердят и эксперты. По предварительным прогнозам, полное возмещение затрат населением произойдет к концу 2019 года.

К слову, с 1 января граждане, включенные в списки не занятых в экономике, обязаны платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды). Полную стоимость услуг заплатят неработающие собственники или нанимателем жилья, пропорционально количеству оказанных ему услуг.

ВЫПЛАТЫ

С начала месяца в стране изменится размер минимальной месячной заработной платы. Он составит 330 руб. В последний раз этот показатель изменялся ровно год назад и составил 305 руб. Напомним, минимальная зарплата – это нижняя граница оплаты труда работника. Проще говоря, наниматель не имеет права платить работнику меньше данной величины.

С 1 января вырастут зарплаты строителей. Доходы работников станут больше в среднем на 30-35%.

Более чем в два раза с начала года возрастет денежное довольствие военнослужащих срочной службы. А военные пенсионеры получат в январе прибавку к пенсии в размере около 6%.

С 1 января в Беларуси на 1 руб. вырастет базовая величина. С начала года этот показатель составит 25,5 руб. Напомним, от базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В последний раз базовая величина менялась с 1 января 2018 года – тогда она увеличилась с 23 до 24,5 руб.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста в Беларуси. Так, с 1 января 2019 года пенсионный возраст мужчин повысится до 61,5 года, а для женщин – до 56,5 лет. Пенсия будет назначаться во втором полугодии для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

Напомним, до 2022 года постепенно возраст выхода мужчин на пенсию достигнет 63 лет, а женщин – 58 лет.

ПРИЕМ ВРАЧА

С 1 января белорусские врачи смогут на 3-5 минут дольше принимать пациентов. Минздрав увеличил время приема врачами общей практики. В частности, специалистам, обслуживающим взрослое и детское население теперь отведено на первичный прием 20 мин. (ранее – 15 мин.); на профилактический осмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) – 15 мин. (ранее – 10 мин.).

Врачам общей практики, которые обслуживают взрослое население, теперь будет отведено на первичный прием 18 мин. (ранее – 15 мин.); на профилактический осмотр – 13 мин. (ранее – 10 мин.).

В ведомстве пояснили, что изменение норм времени для врача общей практики обусловлено расширением круга обязанностей, а также более обширным уровнем знаний, умений и навыков по сравнению с участковым терапевтом. При этом в министерстве обещают, что в связи с изменениями очереди в поликлиниках не возрастут.

Кроме того, в конце января произойдут некоторые изменения в выдаче больничных. В частности, определен порядок оформления и выдачи электронного листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), расширен перечень терминов и их определений: даны определения терминов выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), что позволит одинаково их трактовать, исключив разночтение; уточнен круг лиц, которым выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи.

ТОВАРЫ

С 1 января снизится лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы. Теперь белорусы, которые въезжают на таможенную территорию ЕАЭС реже чем раз в 3 месяца, могут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 кг. Те, кто чаще пересекает границу, – на 300 евро и 20 кг.

До Нового Года белорусы, которые ездят за границу не чаще одного раза в три месяца, могут провозить до 50 кг товаров для личного пользования, стоимостью не выше 1500 евро. Те, кто ездит чаще одного раза, могут провозить не более 20 кг на сумму 300 евро.

В то же время с начала года повысятся месячные нормы лимитов на беспошлинные посылки из-за границы – с 22 до 200 евро. При этом стоимость одной беспошлинной посылки по-прежнему не сможет превышать 22 евро.

С 1 января в Беларуси традиционно изменятся цены на некоторые виды сигарет. Подорожание в среднем составит несколько копеек за пачку.

НАЛОГИ

В новом году останутся только общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск, областные и районные центры, города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах теперь запрещено, а вот уменьшить – максимум до 2 раз, – разрешат.

Кроме этого, с 1 января ИП разрешат самим выбирать режим налогообложения. Например, по-прежнему платить единый налог, перейти на упрощенную систему налогообложения или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога. В Минфине считают, что данные нововведения способны значительно улучшить положение ИП в стране.