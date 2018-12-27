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Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

28.12.2018 20:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый Республиканский новогодний бал собрал во Дворце Независимости почти 300 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Решено возродить в Беларуси традицию таких вечеров на государственном уровне. И вот теперь в канун Нового года главный зал Дворца Независимости будет принимать пока непривычное для себя, но весьма торжественное мероприятие – Республиканский новогодний бал.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Участниками первого такого вечера стали лучшие представители белорусской молодежи. Каждый из присутствующих достиг успехов в учебе или творчестве. На балу присутствовал глава государства. Александр Лукашенко станцевал вальс с «Мисс Беларусь».

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

За несколько минут до начала бала музыканты настраивали инструменты, юные дамы поправляли платья и прически, делали фото на память. Соблюдение дресс-кода в этот вечер – обязательное условие. 28 декабря Дворец Независимости, который мы привыкли воспринимать как место проведения важных встреч и мероприятий, преобразился до неузнаваемости.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Юлия Бешанова, СТВ:
Новогоднее убранство и звуки классической музыки. В величественные интерьеры как нельзя лучше вписываются дамы в вечерних нарядах и кавалеры во фраках. Бал, следуя традициям, открыл полонез дебютантов.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ


132 пары, танцмейстер, Президентский оркестр и классические «па». На паркете Дворца Независимости – студенты и старшеклассники, которые добились особых успехов в учебе и науке, творчестве и спорте.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Среди приглашенных на первый новогодний бал – одаренные ребята, стипендиаты специального фонда Президента, победители олимпиад, международных и республиканских конкурсов. Этот вечер, подчеркнул глава государства, – подарок за особое усердие и трудолюбие.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень счастлив видеть вас здесь – таких молодых, одухотворенных, очень нарядных. Благодаря вам этот всегда строгий зал Дворца Независимости сегодня становится неофициальным, нарядным и торжественным.

Мы впервые проводим новогодний бал в его классическом представлении, вспоминаем и возрождаем красивую традицию минувших дней. Тогда подобные светские мероприятия являлись для молодых людей чуть ли не единственным местом для общения. Сегодня таких мест достаточно: и телефоны, эти айфоны, и гаджеты. Но знаете, если вы хотите увидеть настоящего человека, его можно рассмотреть, только глядя в глаза. Я очень надеюсь, что вы найдете здесь себе хороших, надежных друзей, и это будет началом хорошей традиции суверенной и независимой Беларуси.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Здесь вы все оказались не благодаря какому-то случаю или удаче. Этот бал – своего рода подарок за усердие, трудолюбие, отличную учебу, за вашу инициативность. Здесь лучшие их лучших. Вы самая активная и прогрессивная часть нашего населения.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Беларусь – дебютантка среди других стран, которые известны своими балами. Но это не столько и не столько танцевальный вечер, сколько приобщение к высокому, возрождение традиций.

Александр Лукашенко:
В канун новогодних праздников я хотел бы пожелать всем вам – а в вашем лице всем сверстникам – ставьте перед собой сейчас – именно сейчас – самые грандиозные цели, казалось бы абсолютно недостижимые. И вы их обязательно достигнете. Если вы это время потеряете – ничего в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили, но, я уверен, вы обязательно дойдете до вершины в этой своей молодой жизни.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом – это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Я тоже волнуюсь, как и вы. Еще раз подчеркиваю: это в первый раз здесь, во Дворце Независимости. Ко всему этому меня подтолкнуло то, что я видел в Вене, венские балы. Отсюда и родилась эта идея, поэтому я, конечно волнуюсь, как оно сложится. Но эти волнения должны развеять вы. Поэтому с праздником вас, давайте сегодня танцевать, кто не умеет – будем учиться. Счастья вам!

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Без преувеличения главный танец торжества вальс. На протяжении долгого времени умение изящно вальсировать считали важным и нужным навыком в светском обществе.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Для этой танцевальной пары нынешний бал уже второй. Родион Сапега признается, главное в подготовке к празднику было определиться со спутницей.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Родион Сапега, участник бала:
Мы еще увиделись в первый раз на новогоднем балу в Академии управления и там уже попробовали станцеваться. Здесь уже выбрали друг друга.

Любовь Гринкевич, участник бала:
Очень интересно, побывать здесь – это очень почетно, престижно. Чувствуешь себя героиней какого-то романа.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

К сегодняшнему событию участники бала долго готовились. Разучивали танцы – непросто было выучить нужные «па». Энергичный падеспань впервые был исполнен в 1901 году. Благодаря несложным фигурам, необычной и легко запоминающейся музыке, танец быстро вошёл в моду.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Костюмы дамы и кавалеров на балу отличаются изысканностью. Девушки тщательно подбирали наряды, изучали нюансы бального этикета. Но усилия, говорят, того, безусловно, стоили. Атмосфера буквально переносит во времени и создает неповторимое настроение праздника. Грандиозное танцевальное увеселение, когда можно хотя бы на один вечер почувствовать себя Наташей Ростовой или князем Андреем, перевоплотиться в новый образ.

Под звуки вальса и падеспани. Новогодний бал с участием Президента Беларуси – репортаж СТВ

Бал это не только поверка умения хорошо танцевать, но время сюрпризов, романтических эмоций. Все участники вечера обязательно сохранят яркие впечатления и желание продолжить новую традицию.
 
 
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Новости Беларуси. Первый Республиканский новогодний бал собрал во Дворце Независимости почти 300 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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