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Куда пропал главный боксер страны?

28.12.2018 20:39 — Разное | UDF  
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Фото: minsknews.by
В течение двух дней пять несвязанных друг с другом источников сообщили TUT.BY о задержании бизнесмена и председателя Белорусской федерации бокса Дмитрия Тихомолова. Однако в компании «Вестерн Технолоджиз» заверили, что их гендиректор находится в командировке.

Дмитрий Тихомолов родился на острове Сахалин в семье военного. Боксом стал заниматься в 16 лет в Смоленске, а в Минск переехал в 1971 году. Он был неоднократным призером чемпионатов СССР. Несмотря на уверенное выступление на всесоюзных соревнованиях, поехать на чемпионаты мира или Европы боксеру-тяжеловесу так и не довелось — в то время в сборной СССР была очень жесткая конкуренция. Зато Тихомолов в составе сборной Советского Союза трижды участвовал в легендарных матчах СССР — США. И всякий раз выигрывал свои бои у американцев,.

После завершения карьеры Тихомолов занялся бизнесом. В 2010 году он возглавил Белорусскую федерацию бокса. В прошлом году ему был продлен мандат доверия. Бизнесмен строил грандиозные планы.

«За Тихомолова взялись давно. Странно что нет никакой информации до сих пор о его задержании», — сказал TUT.BY знакомый бизнесмена и подтвердил собеседник, близкий к федерации бокса. «Давно», по их оценкам, — это как минимум 10 дней назад.

Тихомолова не было 14 декабря на заседании президиума Белорусской федерации бокса, на котором были подведены итоги уходящего спортивного года.

По словам еще одного предпринимателя, Тихомоловым «заинтересовался комитет». «Это с бизнесом связано. Все традиционно», — считает собеседник. В пресс-службе КГБ не прокомментировали информацию о Тихомолове.

Глава Белорусской федерации бокса уже много лет возглавляет совместное белорусско-американское предприятие «Вестерн Технолоджиз». Компания занимается поставкой и обслуживанием дизельных двигателей ведущих мировых компаний для МТЗ и «Гомсельмаша», говорится на сайте компании. Предприятие инициировало ряд проектов по совершенствованию силовых агрегатов сельскохозяйственной техники белорусских заводов-производителей, локализации производства компонентов двигателей в Беларуси.

В «Вестерн Технолоджиз» утверждают, что Дмитрий Тихомолов находится в командировке.

— Он сейчас в командировке. Улетел к нашим американским учредителям. Вернется примерно 10−11 января, — сказали в «Вестерн Технолоджиз».

Мобильный телефон Дмитрия Тихомолова сообщает, что «абонент временно недоступен».

 
Теги: Минск
 
 
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Однако в компании "Вестерн Технолоджиз" заверили, что их гендиректор находится в командировке.
 
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