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Назарбаев заявил, что его идею о проведении саммита лидеров мировых держав поддержали Россия и Китай

28.12.2018 19:53 — Разное | Интерфакс  
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Россия и Китай поддерживают идею о проведении саммита США, РФ, КНР и ЕС для обсуждения проблем международной безопасности, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Я сказал, надо этим четверым собраться (США, РФ, Китай, ЕС - ИФ-К), я могу предложить площадку Астаны, если это вам будет угодно, чтобы встретились и обсудили. Этот вопрос на повестке дня лежит, мы постепенно работаем над этим. Я знаю, что Россия не против, Китай не против, с западными странами работаем", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном по государственным каналам в пятницу вечером.

"Я думаю, не обязательно в Астане опять же, в любой точке такая встреча должна состояться и обсудить надо. Любая, даже большая война заканчивается переговорами", - добавил президент.

 
 
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Россия и Китай поддерживают идею о проведении саммита США, РФ, КНР и ЕС для обсуждения проблем международной безопасности, сообщил президент Казахстана Нурсултан...
 
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