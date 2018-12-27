Анна Гуськова признана лучшей спортсменкой Беларуси 2018 года

Фристайлистка и олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова стала лучшей спортсменкой Беларуси 2018 года.

"Опрос проводился уже в 60-й раз. По его итогам лучшей стала Анна Гуськова. Среди мужчин наибольшее количество очков набрал батутист Владислав Гончаров", - рассказали организаторы опроса.

Традиционный опрос 100 спортивных журналистов страны проводила газета "Спортивная панорама". Среди них также есть представители ИА "Интерфакс-Запад".

Журналистам было предложено составить десятку лучших спортсменов Беларуси уходящего года. За каждое из указанных мест, с первого по десятое, спортсменам начислялись очки. Наибольшее количество, 840 баллов, набрала А.Гуськова.

Помимо нее, еще шесть последующих мест в "опроснике" заняли женщины: Дарья Домрачева (биатлон, 741 очко), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье, 648), Арина Соболенко (теннис, 600), Ольга Мазуренок (легкая атлетика, 505), Эльвира Герман (легкая атлетика, 398) и Надежда Скардино (биатлон, 238).

Лучший из мужчин, получивший звание лучшего спортсмена 2018 года в Беларуси, занял 8-е место в общем списке спортсменов. Им стал Владислав Гончаров (прыжки на батуте, 168).

Также в десятку лучших вошли Максим Недосеков (легкая атлетика, 93) и Александра Саснович (теннис, 83).

Лучшим тренером Беларуси был назван Николай Козеко (фристайл). Игровой командой 2018 года назван волейбольный клуб "Минчанка", а неигровой – эстафетная женская четверка по биатлону.

"Любопытно, что наибольшее единодушие они (журналисты) проявили при выборе лучшей неигровой команды. 91 респондент (!) отдал свой голос в пользу женской биатлонной четверки в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Динары Алимбековой и Ирины Кривко, сотворившей золотую сенсацию на Олимпийских играх в Пхенчхане", - отметили в "Спортивной панораме".