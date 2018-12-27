В Бресте водитель легковушки сбила на пешеходном переходе 16-летнего парня

Как стало известно, 30-летняя женщина управляла легковым автомобилем «Хундай-Акцент» и двигалась по улице Сальникова. В это время по пешеходному переходу возле дома №33 шел 16-летний парень.

Женщина не заметила молодого человека и допустила наезд. В результате происшествия 16-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести, передает ГАИ Бреста. Он отправлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Представители ГАИ призывают водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание и осторожность на дороге, а также учитывать погодные условия.