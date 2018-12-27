ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

28.12.2018 21:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Названы лауреаты сезона в белорусском спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

Лучшей спортсменкой стала олимпийская чемпионка Пхенчхана фристайлистка Анна Гуськова.

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой

Второе место – у биатлонистки Дарьи Домрачевой, третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко.

В Беларуси выбрали лучших спортсменов 2018 года

В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович. Николай Козеко назван лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» – лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка – лучшей неигровой командой.
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Названы лауреаты сезона в белорусском спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшей спортсменкой стала олимпийская чемпионка Пхенчхана...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Динамо» терпит обидное поражение от хоккеистов «Автомобилиста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика