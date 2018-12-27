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Sky: туристический автобус подорван в районе египетских пирамид

28.12.2018 21:06 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы к югу от Каира, столицы Египта.

Об этом информирует Sky News Arabia.

По данным телеканала, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

25 декабря по меньшей мере три человека погибли в ходе нападения на здание Министерства иностранных дел Ливии.

Как уточняется, рядом со зданием МИД произошёл взрыв. У входа один смертник совершил самоподрыв, второй получил пулевое ранение и скончался.

 
 
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Туристический автобус подорван в районе пирамид Гизы к югу от Каира, столицы Египта.
 
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