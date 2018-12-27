Sky: туристический автобус подорван в районе египетских пирамид

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Об этом информируетПо данным телеканала, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.25 декабря по меньшей мере три человека погибли в ходе нападения на здание Министерства иностранных дел Ливии.Как уточняется, рядом со зданием МИД произошёл взрыв. У входа один смертник совершил самоподрыв, второй получил пулевое ранение и скончался.