В Беларуси объявился особо опасный вирус-шифровальщик

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RDP (Remote Desktop Protocol — протокол удаленного рабочего стола) — это протокол, который используют для удаленной работы пользователя с сервером. По умолчанию используется порт TCP 3389. Стандартная рекомендация по безопасности — сменить этот порт на любой другой. Однако сейчас шифровальщики научились обходить это препятствие.рассказывает Андрей. —В компании оказались зашифрованы базы данных 1С, общее хранилище файлов и другие файлы. Злоумышленники потребовали плату за расшифровку — 3300 долларов в биткоинах, связаться предложили по адресуИТ-служба смогла восстановить всю информацию из архивных копий, платить за расшифровку не стали. После выяснилось, что атака шла с двух IP-адресов — из Италии и Казахстана.— считает специалист. —