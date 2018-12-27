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Выявлены главные причины старения организма

28.12.2018 20:58 — Разное | UDF  
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Фото: "Мир 24" / Дмитрий Белицкий
Ученые определили основные причины преждевременного старения. Исследования показали, что организм изнашивается от постоянных стрессов, а также привычки часто снимать нервное напряжение спиртным, сообщает bioRxiv.

В научной работе приняли участие 2239 добровольца. Их биологический возраст определяли по биохимическим и эпигенетическим факторам. К последним относятся соединения, провоцирующие активность определенных генов в ДНК.

Результаты показали – изменения в организме, связанные со старением, провоцируют тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и алкоголь.

Биохимические маркеры старения оказались связаны с лишним весом, депрессией и опять-таки алкоголизмом, отмечает «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали новый способ определения биологического возраста. С помощью РНК-секвенирования они выявили биомаркеры старения в коже, которые указывали возраст человека с точностью до восьми лет.

 
 
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Ученые определили основные причины преждевременного старения.
 
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