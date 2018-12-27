Выявлены главные причины старения организма



Фото: "Мир 24" / Дмитрий Белицкий

В научной работе приняли участие 2239 добровольца. Их биологический возраст определяли по биохимическим и эпигенетическим факторам. К последним относятся соединения, провоцирующие активность определенных генов в ДНК.Результаты показали – изменения в организме, связанные со старением, провоцируют тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и алкоголь.Биохимические маркеры старения оказались связаны с лишним весом, депрессией и опять-таки алкоголизмом, отмечаетРанее сообщалось, что американские ученые разработали новый способ определения биологического возраста. С помощью РНК-секвенирования они выявили биомаркеры старения в коже, которые указывали возраст человека с точностью до восьми лет.