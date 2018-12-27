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Минское "Динамо" с минимальной разницей уступило в гостях "Автомобилисту"
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Встреча прошла с существенным преимуществом хозяев, которые выиграли по броскам 30:13, но вновь отличный матч провел вратарь «Динамо» Юнас Энрот. Уже в первом периоде шведский голкипер отразил 15 бросков, но счет открыли все-таки «зубры». Андрей Костицын воспользовался ошибкой Алексея Василевского и реализовал выход один на один с Якубом Коваржем.
Хозяева сравняли счет после удаления Артема Волкова, разыграв быструю комбинацию у ворот Энрота. Завершающий бросок в пустой угол нанес Александр Кучерявенко.
Во втором периоде игра выровнялась и прошла без голов. Решающая же шайба была заброшена на 55-й минуте после неудачного действия Олега Евенко, который подарил шайбу Александру Торченюку у своих ворот. Форвард «Автомобилиста» быстро нанес бросок и принес своей команде победу — 2:1.
«Автомобилист»: Коварж (Макаров); Гуркин — Вишневский, Доус (К) — Да Коста — Голышев; Трямкин — Василевский, Гареев — Паре — Секстон; Мамкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Грачев; Мишарин — Переляев, Рассейкин — Торченюк — Казионов.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын; Блум (А) — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (К) — С. Костицын — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко.
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Минское "Динамо" проиграло в Екатеринбурге "Автомобилисту" со счетом 1:2.
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