

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Встреча прошла с существенным преимуществом хозяев, которые выиграли по броскам 30:13, но вновь отличный матч провел вратарь «Динамо». Уже в первом периоде шведский голкипер отразил 15 бросков, но счет открыли все-таки «зубры».воспользовался ошибкойи реализовал выход один на один сХозяева сравняли счет после удаления, разыграв быструю комбинацию у ворот Энрота. Завершающий бросок в пустой угол нанесВо втором периоде игра выровнялась и прошла без голов. Решающая же шайба была заброшена на 55-й минуте после неудачного действия, который подарил шайбуу своих ворот. Форвард «Автомобилиста» быстро нанес бросок и принес своей команде победу — 2:1.Коварж (Макаров); Гуркин — Вишневский, Доус (К) — Да Коста — Голышев; Трямкин — Василевский, Гареев — Паре — Секстон; Мамкин — Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Грачев; Мишарин — Переляев, Рассейкин — Торченюк — Казионов.Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын; Блум (А) — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (К) — С. Костицын — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко.