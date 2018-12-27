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Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

28.12.2018 21:05 — Разное | Интерфакс  
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В Каире в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел на воздух туристический автобус, минимум два человека погибли, сообщает в пятницу Associated Press.

Согласно информации западных СМИ, погибшие - граждане Вьетнама. Более десятка человек получили ранения.

Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.

По некоторым данным, он перевозил туристов восточноазиатских стран.

 
 
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В Каире в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел на воздух туристический автобус, минимум два человека погибли, сообщает в пятницу Associated...
 
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