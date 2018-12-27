ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

28.12.2018 22:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня гостей встречали по многим адресам.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Ежегодный благотворительный марафон проходит под патронатом Президента. За долгие годы этого проекта сердца десятков тысяч маленьких белорусов наполнились радостными эмоциями от приближающегося праздника.

Затаив дыхание, ребята ждут начала праздника. Одновременно волнительно и радостно. Ведь они долго репетировали, чтобы порадовать гостей. И вот самые маленькие снежинки уже мчатся навстречу Новому Году, сказка начинается…

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Сейчас эти ребята особенно нуждаются в тепле. Ведь Новый год они привыкли встречать дома. В приюте социально-педагогического центра детки находятся временно - до полугода. Кто-то возвращается к маме и папе, кому-то подыскивают приемную семью.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Поздравить ребят приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. По традиции всей семьей – с женой и тремя дочками. Спектакль с изрядной долей юмора зарядил позитивом всех. 

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

И какой же праздник без хороводов. Уморительные задания Деда Мороза заставили повеселиться.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Помимо сладостей ребят порадовали развивающими играми, принтером и ноутбуком. В пору, когда сбываются желания, ребята загадывают самое заветное. Илья, например, мечтает о новом гаджете, но еще больше о мамином оливье.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Либо телефон, либо мини-гарнитуру. А еще очень сильно хотел бы попасть обратно к маме.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Я хотела больше всего домой.
И я тоже домой, и чтобы я была красивая.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Яна Шипко, СТВ:
Поверить в чудо и ощутить волшебство приближающегося праздника должен каждый ребенок. И самый бесценный подарок на таких праздниках – как раз душевная и семейная атмосфера, которой ребятам в эти дни больше всего и не хватает.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

По доброй традиции роль волшебников, исполняющих детские желания, берут на себя чиновники, политики, бизнесмены. Новогодний флешмоб объединяет все больше неравнодушных белорусов. Откладывая дела, они спешат привезти праздник в самые отдаленные уголки страны, взамен получая бесценные детские эмоции.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наверное, забота и внимание для таких детей в школе, в которой мы находимся, они нужнее, чем подарки. Поэтому важно, что в стране проводится такая акция «Наши дети», которая позволяет еще раз обратить внимание на тех детей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, чтобы дети верили в добро.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Вместе с огнями на праздничной ёлке светятся счастьем и глаза ребят. К самому долгожданному празднику в году они готовились задолго. В интернате воспитываются детки-сироты с особенностями развития. Для них разучить роли – большое достижение. А для Вероники, мечтающей о сцене, еще и шаг к мечте.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Я хочу стать артисткой. И я загадала желание в этом году.

Микс из знаменитых зимних сказок заставил почувствовать новогоднюю магию и гостей профсоюзной елки. Почти 450 человек ждали подарки. Не только сладкие, но и те, о которых писали Деду Морозу.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси


Благотворительный праздник Федерации профсоюзов в эти дни собирает тех, кому забота и любовь особенно важны. Новогодний хоровод сегодня объединил воспитанников детских домов, детей-сирот, малышей с особенностями развития, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

Михаил Орда: не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку

В семье помощника Президента по национальной безопасности тоже есть добрая традиция.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Накануне Нового года в полном составе обязательно приезжать в глубинку, поздравлять с праздниками и дарить подарки многодетным семьям. Супруги Тамара и Альфред Савины сейчас воспитывают семерых приёмных детей. И у каждого под новый год сбылась своя мечта.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Я очень хотел себе квадрокоптер. Так не понимаю пока, что и как. Разберусь с инструкцией, как собирать, запускать. Потом с родителями купим камеру и будем запускать его над деревней.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

У меня сбылась мечта. У меня теперь есть крутой велик. И я уже жду весны, чтобы покататься на нём по деревне.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси


Не каждый ребенок сможет назвать чужого человека «мама» и «папа». И не каждый родитель сможет передать то тепло, которые передают эти родители своим детям.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Для гостей Савины устроили настоящий концерт. Этот детский дом семейного типа появился 15 лет назад. Супруги всегда хотели себе большую семью, ведь сами выросли в многодетных. За все время они воспитали 19 детей, в том числе 5 родных дочерей. Правда, для Тамары и Альфреда все дети родные.

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Тамара Савина, родитель-воспитатель:
Мы не делим детей на родных и приемных. Все дети наши. Когда начинаем делить в семье, говорят «моё». Я говорю: у нас нет «твоё», «моё», у нас есть «наше». 

Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Екатерина Малиновская:
В новом году я желаю, чтобы у каждого ребёнка была такая же семья здоровая и счастливая, как наша.

Такие не по-детски мудрые желания трогают сердца и заставляют еще больше белорусов подключаться к марафону добра, чтобы «Наши дети» Новый год встречали счастливыми.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня гостей встречали по многим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Основные объекты к тысячелетию Бреста должны быть введены до 15 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика