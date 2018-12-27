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Квесты и подарки на любой вкус. На главную елку Минской области приехали около 800 ребят
Новости Беларуси. Когда сбываются мечты. В Молодечно прошел областной благотворительный праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На главную елку Минской области приехали около 800 ребят. Это победители олимпиад и международных конкурсов, волонтеры, лучшие спортсмены и лидеры общественных организаций.
Для участников новогоднего представления подготовили подарки и развлечения на любой вкус. Дети участвовали в праздничных квестов и играх. А некоторые серьезно заинтересовались шахматами. Этой игре посвятили отдельную выставку, экспонаты на которую привезли из всех районов. Кульминацией праздника стало красочное представление с участием сказочных персонажей.
Акция «Наши дети» началась в Минской области еще 10 декабря. Но сегодня праздник не заканчивается. Самые юные жители региона будут получать подарки чуть ли не до середины января. А праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минской области.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Поздравлять юных белорусов с праздником в рамках акции «Наши дети» - это уже добрая традиция. Главное, чтобы никто в эти предновогодние дни не остался без внимания. Планируется, что в акции примут участие около 15 тысяч детей со всей Беларуси.
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Новости Беларуси. Когда сбываются мечты. В Молодечно прошел областной благотворительный праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На главную елку Минской...
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