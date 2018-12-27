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В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр
Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что подкрепиться здесь смогут одновременно более тысячи человек.
Одноэтажное здание с двумя секциями разместят на улице Чурлёниса в Студенческой деревне. Рабочие уже приступили к выносу коммуникаций существующей жилой застройки.
Александр Хрещанович, начальник участка филиала СУ–13 ОАО «Стройтрест №4»:
Сейчас на стройке работает несколько десятков человек, а вот после новогодних праздников перейдут на круглосуточный режим. Основные строительные работы завершат в апреле-мае, тогда же займутся благоустройством территории.
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Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских...
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