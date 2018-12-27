ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

28.12.2018 22:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что подкрепиться здесь смогут одновременно более тысячи человек.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

Одноэтажное здание с двумя секциями разместят на улице Чурлёниса в Студенческой деревне. Рабочие уже приступили к выносу коммуникаций существующей жилой застройки.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

Александр Хрещанович, начальник участка филиала СУ–13 ОАО «Стройтрест №4»:
Это будет закрытый павильон, он будет состоять из двух секций, арочное перекрытие, которое будет по 30 метров и длинной 70-80 метров. Большие помещения с хозпостройками внутри. После коммуникаций будет завязка свай, а потом – бетонные работы, плиты, перекрытия.

В Минске началось строительство павильонов для питания участников II Европейских игр

Сейчас на стройке работает несколько десятков человек, а вот после новогодних праздников перейдут на круглосуточный режим. Основные строительные работы завершат в апреле-мае, тогда же займутся благоустройством территории.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подготовка к большому спортивному празднику. В столице начали строительство временных павильонов для питания участников II Европейских...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске горел мусоровоз: видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика