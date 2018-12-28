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БАТЭ подписал контракт с форвардом, которым в начале карьеры интересовались «Ливерпуль» и «Астон Вилла»

28.12.2018 22:07 — Разное | Tut.by  
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Подпись под контрактом с футбольным клубом БАТЭ поставил сербский нападающий Неманья Милич, сообщает пресс-служба 15-кратных чемпионов Беларуси.


Фото: fcbate.by

Новобранец БАТЭ родился 25 мая 1990 года в городе Сомбор. Воспитанник местного ФК «Спектар» (первый тренер — Бранислав Жакич). Его первым профессиональным клубом стал белградский ОФК, цвета которого Неманья Милич защищал в 2006—2013 годах. Попутно Неманья выступал за юношескую (2007), юниорскую (2008−2009) и молодежную (2010−2011) сборные Сербии.

Начало карьеры у Милича получилось настолько ярким, что в начале 2009-го он попал на карандаш селекционерам «Ливерпуля». Двумя годами позже находился в сфере интересов «Астон Виллы».

Летом 2013-го Неманья решил сменить обстановку и перебрался в «Спартак» из Суботицы. Карьера в этом клубе шла по нарастающей. Успехи форварда не прошли мимо тренерского штаба «Црвены Звезды» — приглашение оттуда поступило в начале 2017-го.

Милич с воодушевлением принял новый вызов и за два года в составе «красно-белых» провел 47 официальных матчей (забил 5 мячей).

И вот в карьере Неманьи новый поворот.

Как сообщала ранее Tribuna.com со ссылкой на informer.rs, трансфер Милича обойдется борисовчанам в 300 тысяч евро.

По информации сербских журналистов, в сентябре этого года Милич уже был близок к переходу в БАТЭ. Борисовчане договорились с «Црвеной Звездой» о сумме трансфера, которая не отличалась от нынешней, но 28-летнего футболиста не устроили условия личного контракта с зарплатой в 9 тысяч евро.

По сведениям Mondo.rs, срок контракта Неманьи Милича с БАТЭ — 3 года.

 
 
Ссылка на источник 40
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Начало карьеры у Милича получилось настолько ярким, что в начале 2009-го он попал на карандаш селекционерам «Ливерпуля». Двумя годами позже находился в сфере...
 
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