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Число тракторов BELARUS приближается к 4 миллионам

28.12.2018 21:34 — Разное | Партизан  
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Каждые несколько минут на счетчике, установленном на интернет-сайте Минского тракторного завода, отмечается выход со сборочного конвейера нового трактора BELARUS.

 
Число их уже приближается к 4 миллионам, сообщили на предприятии корреспонденту агентства «Минск-Новости».

Отсчет ведется от первого колесного трактора, выпущенного в октябре 1953 года. Именно тот образец установлен в сквере имени 70-летия МТЗ у проходной предприятия. В мае уходящего года потребителям был представлен самый мощный трактор: «Беларус-5022» с мотором в 500 лошадиных сил. В последние дни декабря в спортивном комплексе «Раубичи» прошли испытания опытные образцы льдозаливочной и снегоуплотнительной техники. Эти машины, сконструированные на МТЗ по поручению Главы государства, могли показать себя уже в сентябре, однако пришлось дожидаться хотя бы небольшого снега, чтобы увидеть работу агрегатов в реальных зимних условиях. Экзамен выдержан успешно.

— Подобные импортные машины для заливки льда в нашей стране используются в закрытых помещениях и не подходят для работы на открытом воздухе, — уточнил главный конструктор по спецтехнике ОАО «МТЗ» Владимир Коробкин. — А техника МТЗ может работать на любых площадках, что несомненно увеличит количество катков и качество их льда в городах и поселках Беларуси.


Снегоуплотнительная машина, по мнению специалистов, может с успехом использоваться на горнолыжных склонах. Дополнительные испытания новинки пройдут в хоккейном клубе и детской спортивной школе олимпийского резерва в Витебске, после чего откроется серийное их производство. Необходимо заметить, что по окончании зимнего спортивного сезона с трактора легко снимается спецоборудование и он спокойно может выполнять сельскохозяйственные или коммунальные работы.

Продукция предприятия создается для повседневных производственных работ. Однако в праздники, в дни приема высоких делегаций техника МТЗ стройными рядами выстраивается перед проходной, принимает участие в зрелищных показах.




 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Каждые несколько минут на счетчике, установленном на интернет-сайте Минского тракторного завода, отмечается выход со сборочного конвейера нового трактора BELARUS.
 
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