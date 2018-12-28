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Порошенко купил квартиры семьям двух удерживаемых боевиками "ДНР" военных
Президент Украины Петр Порошенко в декабре купил две квартиры для спецназовцев из Кропивницкого – Сергея Глондара и Александра Коринькова, сообщили в пресс-службе главы государства.
В пресс-службе отметили, что Порошенко узнал о сложных жилищных условиях семей двух военнослужащих,
Президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года купил две квартиры в Кропивницком и подарил их семьям двух военнослужащих, которых удерживают боевики на оккупированной территории Донбасса. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе президента.
Агентство пишет, что сведения о двух купленных квартирах появились в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в разделе о существенных изменениях имущественного положения.
"Петр Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих – Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия", – сообщили в пресс-службе президента.
Там рассказали, что Порошенко узнал о сложных жилищных условиях семей двух военнослужащих во время посещения 3-го отдельного полка сил специального назначения Вооруженных сил Украины имени князя Святослава Храброго в сентябре этого года.
По данным пресс-службы, Порошенко потратил на эти квартиры 2 287 166 грн.
Спецназовцы из Кропивницкого Сергей Глондар и Александр Кориньков были схвачены 16 февраля 2015 года возле Дебальцево.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.
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Президент Украины Петр Порошенко в декабре купил две квартиры для спецназовцев из Кропивницкого – Сергея Глондара и Александра Коринькова, сообщили в...
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