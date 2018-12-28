пишет Гордон. В пресс-службе отметили, что Порошенко узнал о сложных жилищных условиях семей двух военнослужащих,Гордон.





Президент Украины Петр Порошенко в декабре 2018 года купил две квартиры в Кропивницком и подарил их семьям двух военнослужащих, которых удерживают боевики на оккупированной территории Донбасса. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе президента.





Агентство пишет, что сведения о двух купленных квартирах появились в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в разделе о существенных изменениях имущественного положения.





"Петр Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих – Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия", – сообщили в пресс-службе президента.









Там рассказали, что Порошенко узнал о сложных жилищных условиях семей двух военнослужащих во время посещения 3-го отдельного полка сил специального назначения Вооруженных сил Украины имени князя Святослава Храброго в сентябре этого года.





По данным пресс-службы, Порошенко потратил на эти квартиры 2 287 166 грн.





Спецназовцы из Кропивницкого Сергей Глондар и Александр Кориньков были схвачены 16 февраля 2015 года возле Дебальцево.





Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.



