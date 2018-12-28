РПЦ создает экзархаты в Европе и Азии в ответ на действия Константинополя

Священный Синод Русской православной церкви ответил на действия Константинопольского патриархата в Украине решением образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

"Синод постановил образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже, включив в сферу пастырской ответственности данного экзархата следующие страны: Андорра, Бельгия, Великобритании и Северная Ирландия, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария", - сообщил журналистам в пятницу в Москве по итогам заседания пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, таким образом, РПЦ отвечает на действия Константинополя в Украине.

В этом же контексте, добавил он, было решено образовать патриарший экзархат в Азии.

"В связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах, был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", - процитировал священник решение Синода РПЦ.

В сфере пастырской ответственности азиатского экзархата следующие страны: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.