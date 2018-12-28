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В центре творчества детей и молодежи состоялся районный этап игры «Пионерский квиз»

29.12.2018 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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В центре творчества детей и молодежи состоялся районный этап игры «Пионерский квиз»

В центре творчества детей и молодежи состоялся районный этап интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз». В ней приняли участие команды, которые уже одержали победу в школьном этапе. Осталось только одно — разыграть путевку на область.

В интеллектуальном бою состязались три пионерские дружины учреждений образования города. В каждой команде, по условиям игры, было по шесть участников. Ребятам предстояло пройти шесть тематических блоков: «Ребусы», «Сделано в Беларуси», «Детское Евровидение-2018», «Пионерская интуиция», «Чем живешь, Пионерия?», «Социальная реклама». А еще риск-тур, где неправильный ответ или его отсутствие могли принести игрокам отрицательное количество баллов. В каждом туре команды стремились проявить себя с лучшей стороны, показать свои знания, широкий кругозор, смекалку и логику. Самые внимательные смогли найти ответ в самом вопросе. Игра прошла в дружеской и непринужденной атмосфере, способствовала расширению знаний по истории пионерского движения, развитию интеллектуальных способностей. 

Лучших определи по количеству набранных баллов. Второе место разделили две команды: гимназии и СШ №2. Победителем стала команда СШ №3. Очень скоро она сможет побороться за право выйти в республиканский этап. Поздравляем победителей  и желаем удачи в областном этапе «Пионерского квиза»!

На фото: Команда-победитель СШ №3 и районный лидер ОО «БРПО» Надежда ЛАСОВСКАЯ.

Нина БОБОЕД 

 
 
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