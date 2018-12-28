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29 декабря. События и люди

29.12.2018 05:40 — Разное | Аргументы и факты  
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29 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Ирландия - День Конституции.

ПРИМЕТЫ:

Аггей Зимоуказник. Если утром сильный мороз, то простоит он до Крещения (19 января). Холода - к лютой зиме.

РОДИЛИСЬ:

1709 ЕЛИЗАВЕТА, российская императрица, дочь ПЕТРА I и ЕКАТЕРИНЫ I. Она слыла первой красавицей своего времени, обожала наряжаться, никогда не надевала одно платье дважды и строго следила, чтобы никто из придворных дам был одет или причёсан красивее её или даже появился в платье из такой же материи (после смерти императрицы в её гардеробе оказалось около 15 тыс. нарядов). При дворе регулярно проводились балы-маскарады, а в первые десять лет правления и так называемые "метаморфозы", когда дамы наряжались в мужские костюмы, а мужчины - в дамские.

1766 Чарльз МАКИНТОШ, шотландский химик, который в 1823 году изобрёл прорезиненную ткань. Его именем был назван плащ, изготовленный из этой ткани.

1800 Чарлз Нелсон ГУДЬЕР (ГУДИЙР), он изобрёл процесс вулканизации резины в 1839 году, но не запатентовал его сразу. Его достижениями воспользовались конкуренты. Даже к шинной компании, названной его именем, Гудьер не имел никакого отношения. Большую часть жизни провёл в долговых тюрьмах и умер бедняком.

1938 Джон (Джонатан Винсент) ВОЙТ, американский актёр, отец Анджелины ДЖОЛИ (от второго брака).

1952 Сергей Борисович ПРОХАНОВ, российский актёр и режиссёр, «Усатый нянь».

1953 Томас БАХ, немецкий фехтовальщик, президент Международного олимпийского комитета (с 2013 года).

1964 Михаил Яковлевич ГРУШЕВСКИЙ, российский пародист. У него двое детей.

1972 Дэвид Джуд Хейворт ЛОУ, британский актёр.

1976 Полина Рашитовна СИБАГАТУЛЛИНА, участница проекта «Comedy Woman».

СОБЫТИЯ:

1891 Томас ЭДИСОН запатентовал радио.

1930 Американец Фред НЬЮТОН проплыл вниз по течению Миссисипи 2940 км, в общей сложности находясь в воде 742 часа (мировой рекорд).

1935 В СССР было объявлено о сокращении потребления водки на 50% с 1913 года.

1952 Из почки у 80-летней пациентки в одной из лондонских больниц извлекли самый крупный камень, весом более 6 килограммов.

1956 На экраны СССР вышла комедия Эльдара РЯЗАНОВА «Карнавальная ночь».

1962 В Беларуси был пущен первый энергоблок Берёзовской ГРЭС.

1993 11-летний англичанин Роберт ШУМАН стал самым юным человеком, посетившим оба полюса Земли.

1993 Умер Фрунзик МКРТЧЯН, армянский актёр.

2013 Террорист-смертник взорвал бомбу на железнодорожном вокзале в Волгограде. 18 погибших, более 50 раненых.

 
 
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