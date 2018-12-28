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Точность прогноза – до 98%: в Минске открылась современная метеостанция

29.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открыли новую современную метеостанцию. Она выдает информацию о погоде в онлайн-режиме восемь раз в сутки по двенадцати параметрам. Точность прогноза погоды - до 98%.

С открытием комплекса возобновился такой вид наблюдения, как радиозондирование атмосферы, который прервали 20 лет назад. Зонд поднимается на высоту около 30 километров, а расстояние преодолевает до 300 километров. 

Запускать его будут один раз в сутки. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены новые современные приборы и оборудование. Часть из них белорусского производства.

«В начале года у нас было 38 метеорологических станций по стране. Плюс три – это будет 41. И к 2021 году мы должны построить 60 метеорологических станций. Что позволит нам покрыть территорию Республики Беларусь сетью», – заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Также на новой станции установлен единственный в стране температурно-ветровой профилемер. Прибор следит за радиационно-экологическим фоном в Минске и на территории Белорусской АЭС.



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Теги: Минск
 
 
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Она выдает информацию о погоде в онлайн-режиме восемь раз в сутки по двенадцати параметрам.
 
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