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Точность прогноза – до 98%: в Минске открылась современная метеостанция
29.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске открыли новую современную метеостанцию. Она выдает информацию о погоде в онлайн-режиме восемь раз в сутки по двенадцати параметрам. Точность прогноза
С открытием комплекса возобновился такой вид наблюдения, как радиозондирование атмосферы, который прервали 20 лет назад. Зонд поднимается на высоту около 30 километров, а расстояние преодолевает до 300 километров.
Запускать его будут один раз в сутки. Для проведения всех видов наблюдений закуплены и установлены новые современные приборы и оборудование. Часть из них белорусского производства.
«В начале года у нас было 38 метеорологических станций по стране. Плюс три – это будет 41. И к 2021 году мы должны построить 60 метеорологических станций. Что позволит нам покрыть территорию Республики Беларусь сетью», – заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.
Также на новой станции установлен единственный в стране температурно-ветровой профилемер. Прибор следит за радиационно-экологическим фоном в Минске и на территории Белорусской АЭС.
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Она выдает информацию о погоде в онлайн-режиме восемь раз в сутки по двенадцати параметрам.
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