До 33 миллионов просмотров. 10 самых популярных клипов 2018 года белорусов на YouTube

Весь этот год мы (и вы) не один час провели за просмотром роликов на YouTube. Пока мы тратили время, блогеры, музыканты и другие поставщики контента на видеохостинг собирали просмотры. По традиции AFISHA.TUT.BY выбрала по одному самому популярному клипу этого года десяти широко известных людей родом из Беларуси. Примечательно, что в подборку попал один клип блогера, а клипы некоторых музыкальных коллективов не попали — из-за небольшого количества просмотров их работ.

10. Drezden — «Ронин» (800 тысяч просмотров)

Drezden — это проект Сергея Михалка. Видео на песню «Ронин» было опубликовано 3 декабря.

Сергей Михалок с проектом «Ляпис-98» в Минске , Гомеле и Гродно .

9. Рита Дакота — «Цунами» (1 миллион просмотров)

Видео на трек «Цунами» было опубликовано 11 декабря.

8. Полиграф ШарикOFF — «Одинокая девушка хочет сальса» (1,2 миллиона просмотров)

Полиграф ШарикOFF — это проект Сергея Пархоменко, более известного как рэпер Серега. Видео на «Одинокая девушка хочет сальса» было опубликовано 27 сентября.

7. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» — инстаграм (1,3 миллиона просмотров)

Клип был опубликован 24 мая.

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» с концертом во Дворце спорта 9 марта. КУПИТЬ БИЛЕТ

6. Влад Бумага — «Батя» (2,4 миллиона просмотров)

Видеоклип белорусский блогер опубликовал 12 августа 2018 г.

5. IOWA — «Молчишь на меня» (3,6 миллиона просмотров)

Видео, которое снимали на «Беларусьфильме», команда Кати Иванчиковой загрузила в сеть 16 мая 2018.

4. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы + Незабудка» (4,1 миллиона просмотров)

Видео на главный хит молодой белорусской звезды появилось на YouTube 6 декабря.

3. «Би-2» — «Ля-ля тополя» (5,5 миллиона просмотров)

Саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение» был опубликован 15 февраля.

2. ЛСП, Feduk и Егор Крид — «Холостяк» (20 миллионов просмотров)

Видео от режиссера клипов Little big выпустили 9 октября.

ЛСП даст концерт в «Минск-Арене» 23 марта. КУПИТЬ БИЛЕТ

1. Макс Корж — «Малиновый закат» (33 миллиона просмотров)

Видео на канале Respect Product появилось 16 марта. Клип Коржа, как и в прошлом году, из клипов белорусских артистов набирает больше всего просмортов.

Макс Корж даст концерт на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также

«За „Мокрые кроссы“ нам предлагали 100 тысяч долларов». Кто стоит за Тимой Белорусских

Концерты на любой вкус — от классической музыки до рэпа и рока на AFISHA.TUT.BY

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке