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До 33 миллионов просмотров. 10 самых популярных клипов 2018 года белорусов на YouTube

29.12.2018 07:12 — Разное | Tut.by  
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Весь этот год мы (и вы) не один час провели за просмотром роликов на YouTube. Пока мы тратили время, блогеры, музыканты и другие поставщики контента на видеохостинг собирали просмотры. По традиции AFISHA.TUT.BY выбрала по одному самому популярному клипу этого года десяти широко известных людей родом из Беларуси. Примечательно, что в подборку попал один клип блогера, а клипы некоторых музыкальных коллективов не попали — из-за небольшого количества просмотров их работ.

10. Drezden — «Ронин» (800 тысяч просмотров)

Drezden — это проект Сергея Михалка. Видео на песню «Ронин» было опубликовано 3 декабря.

Сергей Михалок с проектом «Ляпис-98» в Минске, Гомеле и Гродно.

9. Рита Дакота — «Цунами» (1 миллион просмотров)

Видео на трек «Цунами» было опубликовано 11 декабря.

8. Полиграф ШарикOFF — «Одинокая девушка хочет сальса» (1,2 миллиона просмотров)

Полиграф ШарикOFF — это проект Сергея Пархоменко, более известного как рэпер Серега. Видео на «Одинокая девушка хочет сальса» было опубликовано 27 сентября.

7. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» — инстаграм (1,3 миллиона просмотров)

Клип был опубликован 24 мая.

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» с концертом во Дворце спорта 9 марта. КУПИТЬ БИЛЕТ

6. Влад Бумага — «Батя» (2,4 миллиона просмотров)

Видеоклип белорусский блогер опубликовал 12 августа 2018 г.

5. IOWA — «Молчишь на меня» (3,6 миллиона просмотров)

Видео, которое снимали на «Беларусьфильме», команда Кати Иванчиковой загрузила в сеть 16 мая 2018.

4. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы + Незабудка» (4,1 миллиона просмотров)

Видео на главный хит молодой белорусской звезды появилось на YouTube 6 декабря.

3. «Би-2» — «Ля-ля тополя» (5,5 миллиона просмотров)

Саундтрек к фильму «О чем говорят мужчины. Продолжение» был опубликован 15 февраля.

2. ЛСП, Feduk и Егор Крид — «Холостяк» (20 миллионов просмотров)

Видео от режиссера клипов Little big выпустили 9 октября.

ЛСП даст концерт в «Минск-Арене» 23 марта. КУПИТЬ БИЛЕТ

1. Макс Корж — «Малиновый закат» (33 миллиона просмотров)

Видео на канале Respect Product появилось 16 марта. Клип Коржа, как и в прошлом году, из клипов белорусских артистов набирает больше всего просмортов.

Макс Корж даст концерт на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Мы выбрали по одному самому популярному клипу этого года десяти широко известных людей родом из Беларуси. В подборку попал даже один клип блогера.
 
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