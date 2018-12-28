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Пенсионер из Франции намерен переплыть Атлантику в бочке

29.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Жан-Жак Савен отправился в путешествие в бочке без двигателей, парусов и вёсел.
 
Отплыл 72-летний мужчина 26 декабря от маленького острова Эль Йерро, входящего в состав Канарских островов. Француз намерен прибыть на Карибские острова в марте 2019 года.
 
Жак-Жак Савен путешествует через Атлантический океан в бочке три метра длиной и два метра диаметром. Она выполнена из эпоксидной прочной фанеры и покрашена в оранжевый цвет. Внутри на шести квадратных метрах разместилась кушетка, небольшая кухня, стол для карт и место для хранения вещей. Кроме этого, в полу установлен иллюминатор, чтобы наблюдать за подводным миром.
 
В своём телефонном звонке в агентство AFP, мужчина рассказал, что его путешествие началось хорошо, капсула плывёт со скоростью 2-3 километра в час, а благоприятный ветер будет дуть до воскресенья. Савен также рассказал, что взял с собой бутылку вина Sauternes и фуа-гра, чтобы отметить Новый год, а также бордосское вино, чтобы отпраздновать 72-летие 14 января. 
 
 
 
 
 
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Жан-Жак Савен отправился в путешествие в бочке без двигателей, парусов и вёсел.
 
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