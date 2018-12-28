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Врач-иммунолог о том, как укрепить иммунитет зимой

29.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Если человек болеет ОРВИ больше пяти раз в год, и едва ли не каждая простуда чревата для него осложнениям, – это серьезный повод задуматься о собственном иммунитете, уверена врач-иммунолог городской поликлиники №3 Гродно Ольга Немеро. Но надеятся на чудодейственную пилюлю не стоит – сила иммунитета ровно наполовину зависит от образа жизни.  
 
Врач-иммунолог о том, как укрепить иммунитет зимой
 
Как отмечает врач, на данный момент не существует ни одного препарата из серии доказательной медицины, который мог бы наверняка восполнить «иммунную брешь».
 
– Людям кажется, если они примут назначенное врачом лекарство, все их проблемы исчезнут,– рассказывает Ольга Немеро. – Но чаще всего человеку достаточно просто изменить свой образ жизни, отказаться от дурных привычек. Ведь крепкий иммунитет базируется, прежде всего, на здоровом питании, занятиях спортом и хорошем психоэмоциональном самочувствии.
 
Сила в витаминах
С наступлением первых холодов многие устремляются в аптеки – витаминные комплексы и биологически активные добавки в осенне-зимний период расходятся на ура, но основным источником витаминов и полезных микроэлементов,  уверяет врач.
 
– Принцип сбалансированного питания никто не отменял, – рассказывает Ольга Немеро. –  В осенне-зимний период организму особенно нужны витамины группы C. Кроме цитрусовых,  они в большом количестве содержатся в брокколи, редьке, хрене, квашеной капусте. Важны для укрепления иммунитета и витамины группы  А, поэтому в рационе  должны быть печень, куриные яйца и  сливочное масло. Хорошо, если ежедневно в меню присутствуют мясо или рыба. Это обеспечивает полноценное белковое питание. Всеми нужными микроэлементами организм обогатят сухофрукты – курага, финики, чернослив. И, конечно, в этот простудный период не стоит забывать о бактерицидных свойствах чеснока. 
 
Что до излюбленных ингредиентов народных профилактических рецептов – меда, брусники, клюквы, имбиря, но здесь  стоит быть осторожными.
 
Врач-иммунолог о том, как укрепить иммунитет зимой
 
–  Мед –  сильный аллерген. Брусничный и клюквенный морсы, чай с лимоном и имбирем – действительно эффективные средства для профилактики простуды, но тем, у кого проблемы с желудочно-кишечной системой, они не подходят. 
 
«Счастливые люди реже болеют»
Стресс – один из главных факторов, ослабляющих иммунитет, утверждает врач-иммунолог. Постоянно избегать стрессовых ситуаций невозможно, но можно научиться относиться к ним спокойнее. 
 
– Счастливые люди реже болеют. Это доказанный факт, – говорит Ольга Немеро. – Когда человек занимается тем, что приносит ему удовольствие, в организме вырабатывается гормон эндорфин, способствующий укреплению иммунитета. 
 
Укрепить иммунитет помогут и занятия спортом. При этом не обязательно бежать в спортзал, даже ежедневной десятиминутной гимнастики по утрам вполне достаточно. 
 
Врач-иммунолог о том, как укрепить иммунитет зимой
 
– Физические нагрузки могут быть разными – кто-то предпочитает пешие прогулки на свежем воздухе, кто-то –  скандинавскую ходьбу. Главное – занятия спортом должны войти в привычку, стать регулярными. Если делаешь зарядку от случая к случаю, проку от нее никакого. 
 
Одеваемся по погоде
В обществе бытует стереотип – чем больше вещей наденешь в «лютую стужу», тем теплее будет. Но врач-иммунолог торопиться предостеречь: одеваться нужно по погоде, для перегретого организма малейший сквозняк может стать причиной серьезной простуды. Особенно если речь идет о детях. 
 
– Малыши очень подвижны: побегал, вспотел, остыл на ветру – и, здравствуйте, доктор. Ребенка нужно одевать так, как одеваешься сам. Главное правило – одежда должна быть из натуральной ткани, синтетика не позволяет телу «дышать». 
 
А вот молодежь врач-иммунолог спешит предостеречь:
 
– Про короткие куртки и укороченные до щиколоток брюки следует забыть. Это модно и красиво, но в холодную погоду может оказаться чревато. Юбки и платья для девушек тоже не лучший вариант. Если уж и наряжаться, то выбирать плотные колготки или на крайний случай  надевать утепленное белье.  
 
Тренажер для иммунитета 
Организм нужно приучать к перепадам температур, рекомендует Ольга Немеро. При этом не обязательно становиться заядлым «моржом» и с головой нырять в ледяную прорубь. Для укрепления иммунитета достаточно начать с ежедневного обтирания холодной водой или контрастного душа. 
 
Врач-иммунолог о том, как укрепить иммунитет зимой
 
– Иммунная система тесно взаимосвязана со всеми другими системами организма, в частности с сердечно-сосудистой. Из-за ее не адаптированности к резким перепадам температур   человек болеет. С помощью контрастного душа, обливания холодной водой мы тренируем свою сердечно-сосудистую систему, делая организм менее восприимчивым к холоду. 
 
Против гриппа только прививка
Чтобы защититься от вирусов и бактерий среди большого скопления людей, например, в общественном транспорте, интернет-источники чего только не рекомендуют – и оксолиновую мазь, и полоскание горла морской солью, и антисептик. Но Ольга Немеро заверяет – «подцепить» вирус в общественном транспорте проще простого, и универсального способа защиты от этого нет. Даже если человек всячески укрепляет иммунитет – ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и закаливанием, сбалансировано питается – риск заразиться не снижается до нуля. 
 
 
 
А вот когда речь заходит о гриппе, лучший способ обезопасить себя – вакцинация. 
 
– Некоторые люди избегают прививки, считая, что она, наоборот, может стать причиной болезни. Но это обманчивый стереотип. Сделав прививку, невозможно заболеть гриппом. Просто большинство людей путают это заболевание с тяжелыми случаями ОРВИ. И только те, кто действительно переболел гриппом, понимают, что представляет собой этот вирус – температура выше сорока, которая может держаться неделю и плохо сбивается
 
Вылечиться в домашних условиях от гриппа очень сложно, приходится ложиться в больницу. Кроме того, грипп часто дает осложнения в виде воспаления легких и почек, гайморита, отита и не только. Поэтому прививаться нужно  обязательно. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Если человек болеет ОРВИ больше пяти раз в год, и едва ли не каждая простуда чревата для него осложнениям, – это серьезный повод задуматься о собственном...
 
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