Врач Вороновской больницы Дмитрий Белькевич с детства увлекается футболом. И в этом году осуществилась его давняя мечта — играть вместе с командой в лиге





Пятнадцать молодых людей от 19 до 34 лет, увлеченных футболом, объединились в команду «Метеор». Среди них — представители разных профессий. Есть спасатели, врачи, энергетики, дорожники, работники сферы ЖКХ, спортивные тренеры, учащиеся колледжа. Но они вышли за рамки двухсторонних командных игр в свободное от работы время. Вступили в Лидскую мини-футбольную лигу, где тринадцать команд разыгрывают между собой чемпионство. И теперь вороновчане имеют возможность играть с сильными соперниками — командами ОАО «Лиданефтепродукт», РСУП «Дитвастрой», набираются у них сноровки и опыта. И все это в свое личное время. После игр первого круга лиги держатся в пятерке, в турнирной таблице нескольких матчей попадали и в тройку. Лучшими игроками признавались капитан Дмитрий Белькевич, вратарь Константин Попов, а также Аркадий Мантуров, Евгений Поболь, Юрий Рутковский, неоднократно лучшим бомбардиром — Евгений Гремза. После короткого отдыха начнется второй круг — и половина команд отсеется. У вороновского «Метеора» есть все шансы продолжить борьбу за чемпионство.







Эмоции, азарт, активный отдых — все это получают наши спортсмены на игровых площадках. У команды появились болельщики в Лиде, на тренировки в спортзал приходят школьники. Амбициозных планов вороновские футболисты-любители не строят, просто у их увлечения появилась определенная система тренировок, игр. И возможность улучшить свое мастерство. Хотя реализовать инициативу по всту-плению в лигу было непросто. В решении организационных вопросов поддержали финансово индивидуальные предприни-матели Павел Войшнис и Анатолий Белькевич, с формой помог Вороновский физкультурно-спортивный клуб.

— Для нашей команды игры в лиге — это хороший старт, провер-ка возможностей. Если результаты будут, сможем представлять свой район на областных соревнованиях. А пока заявлять о себе рано, — высказал мнение Дмитрий Белькевич.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.