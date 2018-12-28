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В Волковыске сосед убил соседа
29.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
28 декабря около 14.30 в Волковыске в своей квартире с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионера.
Предварительно установлено, что его 27 декабря около 17.00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил 54-летний неработающий, ранее неоднократно судимый сосед, который задержан, сообщает
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28 декабря около 14.30 в Волковыске в своей квартире с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионера. Предварительно...
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