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В Волковыске сосед убил соседа

29.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске сосед убил соседа

28 декабря около 14.30 в Волковыске в своей квартире с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионера.

Предварительно установлено, что его 27 декабря около 17.00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил 54-летний неработающий, ранее неоднократно судимый сосед, который задержан, сообщает сайт МВД.

 
 
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28 декабря около 14.30 в Волковыске в своей квартире с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионера. Предварительно...
 
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