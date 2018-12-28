К зиме готов! Nissan Juke снова примерил гусеницы

Компания Nissan засветила машины, которые она собирается представить на открывающемся в январе мотор-шоу в Токио. Одна из них сейчас оказалась бы как нельзя кстати и в Беларуси с ее снегом, слякотью, реагентами и грязью.





Это экстремального вида шоу-кар на базе кроссовера Juke, вместо колес у которого гусеницы. Причем это далеко не первый опыт Nissan с гусеничными машинами. В феврале, например, гусеничные блоки примерил родстер 370Z , а на Juke гусеничный привод устанавливали еще в начале 2015 года, когда японцы показали концепт Juke Nismo RSnow.

Нынешний шоу-кар получил обозначение Juke Personalization Adventure Concept и выглядит еще ярче своего предшественника. В детали компания не вдается, но судя по единственному фото концепта, гусеничный кроссовер будет щеголять массивными расширителями колесных арок и внушительным экспедиционным багажником на крыше с дополнительной светодиодной «люстрой».





Также на автосалоне в Токио Nissan покажет кроссовер X-Trail, доработанный по случаю сотрудничества компании с победительницей чемпионата по теннису US Open 2018 — 21-летней Наоми Осака. Впрочем, ничего особенного в этой машине фактически нет — от обычного X-Trail подготовленный к токийской выставке образец отличается затемненной оптикой, иным обвесом и оригинальной двухцветной окраской кузова.

Больше подробностей о новинках Nissan раскроет уже в дни работы Токийского мотор-шоу, которое откроется 11 января.