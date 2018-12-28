ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К зиме готов! Nissan Juke снова примерил гусеницы

29.12.2018 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Nissan засветила машины, которые она собирается представить на открывающемся в январе мотор-шоу в Токио. Одна из них сейчас оказалась бы как нельзя кстати и в Беларуси с ее снегом, слякотью, реагентами и грязью.


Это экстремального вида шоу-кар на базе кроссовера Juke, вместо колес у которого гусеницы. Причем это далеко не первый опыт Nissan с гусеничными машинами. В феврале, например, гусеничные блоки примерил родстер 370Z, а на Juke гусеничный привод устанавливали еще в начале 2015 года, когда японцы показали концепт Juke Nismo RSnow.

Нынешний шоу-кар получил обозначение Juke Personalization Adventure Concept и выглядит еще ярче своего предшественника. В детали компания не вдается, но судя по единственному фото концепта, гусеничный кроссовер будет щеголять массивными расширителями колесных арок и внушительным экспедиционным багажником на крыше с дополнительной светодиодной «люстрой».


Также на автосалоне в Токио Nissan покажет кроссовер X-Trail, доработанный по случаю сотрудничества компании с победительницей чемпионата по теннису US Open 2018 — 21-летней Наоми Осака. Впрочем, ничего особенного в этой машине фактически нет — от обычного X-Trail подготовленный к токийской выставке образец отличается затемненной оптикой, иным обвесом и оригинальной двухцветной окраской кузова.

Больше подробностей о новинках Nissan раскроет уже в дни работы Токийского мотор-шоу, которое откроется 11 января.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Nissan засветила машины, которые она собирается представить на открывающемся в январе мотор-шоу в Токио. Один из них сейчас оказался бы как нельзя кстати и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неманья Милич: безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика