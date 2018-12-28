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Неманья Милич: безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс

29.12.2018 09:21 — Разное | Партизан  
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Новичок БАТЭ Неманья Милич рассказал предысторию появления в борисовском клубе, а также о своем футбольном становлении, об успехах в школе и кумирах.

Неманья Милич: безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс
Впервые интерес со стороны БАТЭ возник еще прошлым летом. Об этом сказал мой агент Саша Джорджевич. Я знал, что БАТЭ — очень серьезный клуб, решающий большие задачи. Его постоянные участия в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы не прошли мимо моего внимания. К сожалению, летом я не смог перебраться в борисовскую команду. Дело в том, что до последнего момента рассчитывал попасть в заявку "Црвены Звезды" на групповой этап Лиги чемпионов — мечтал сыграть в главном клубном соревновании Европы. 

Однако буквально в последний день трансферного окна белградский клуб заключил контракты с тремя высокооплачиваемыми легионерами. Понятное дело, такие футболисты приобретались не для того, чтобы оставаться в резерве. В результате я не оказался ни там, ни там. Но безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс. Когда поступило новое предложение, я уже не мешкал с принятием решения - сразу ответил согласием.

С кем из представителей многочисленной сербской диаспоры БАТЭ знаком?
Можно сказать, со всеми. С кем-то знакомство ограничивается тем, что когда-то играли друг против друга за разные клубы в Сербии. С некоторыми, прежде всего имею в виду Дубайича и Симовича, в свое время вместе выступали в молодежной сборной. С тем же Милуновичем был знаком шапочно, но Неманья стал моим первым консультантом по БАТЭ.

Со знанием русского языка у тебя определенные сложности...
Как только стало ясно, что перейду в БАТЭ, вместе с женой наняли репетитора и потихоньку начали изучать язык. Кстати, жене проще, так как она в школе учила русский. Поэтому рассчитываю и на ее помощь. К тому же уверен, что, после того как БАТЭ выйдет из отпуска, быстрее освоиться мне помогут и сербские ребята, и все остальные партнеры.

А как вообще тебе давалась учеба в школе?
Нормально. До восьмого класса проблем не испытывал вообще - учился на "хорошо" и "отлично". Однако в старших классах из-за занятости футболом на учебу оставалось все меньше и меньше времени. В итоги показатели несколько ухудшились.

Как оказался в футболе?
С трех лет вообще не расставался с мячом. Не представлял без него жизни. Можно сказать, с мячом ложился спать, с ним и просыпался. А с пяти лет в Сомборе пошел в местную футбольную школу "Спектар".

На кого из футбольных знаменитостей равнялся в те времена?
Мне очень нравилась игра бразильца Роналдо, чуть позже испанца Фернандо Торреса. Был в восторге и от своего земляка Драгана Стойковича, — сказал Милич в интервью пресс-службе БАТЭ.


 
Теги: знакомства
 
 
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Новичок БАТЭ Неманья Милич рассказал предысторию появления в борисовском клубе, а также о своем футбольном становлении, об успехах в школе и кумирах.
 
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