Неманья Милич: безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс

Впервые интерес со стороны БАТЭ возник еще прошлым летом. Об этом сказал мой агент Саша Джорджевич. Я знал, что БАТЭ — очень серьезный клуб, решающий большие задачи. Его постоянные участия в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы не прошли мимо моего внимания. К сожалению, летом я не смог перебраться в борисовскую команду. Дело в том, что до последнего момента рассчитывал попасть в заявку "Црвены Звезды" на групповой этап Лиги чемпионов — мечтал сыграть в главном клубном соревновании Европы.





Однако буквально в последний день трансферного окна белградский клуб заключил контракты с тремя высокооплачиваемыми легионерами. Понятное дело, такие футболисты приобретались не для того, чтобы оставаться в резерве. В результате я не оказался ни там, ни там. Но безмерно рад, что БАТЭ не отказался от идеи заполучить меня и предоставил второй шанс. Когда поступило новое предложение, я уже не мешкал с принятием решения - сразу ответил согласием.





С кем из представителей многочисленной сербской диаспоры БАТЭ знаком?

Можно сказать, со всеми. С кем-то знакомство ограничивается тем, что когда-то играли друг против друга за разные клубы в Сербии. С некоторыми, прежде всего имею в виду Дубайича и Симовича, в свое время вместе выступали в молодежной сборной. С тем же Милуновичем был знаком шапочно, но Неманья стал моим первым консультантом по БАТЭ.





Со знанием русского языка у тебя определенные сложности...

Как только стало ясно, что перейду в БАТЭ, вместе с женой наняли репетитора и потихоньку начали изучать язык. Кстати, жене проще, так как она в школе учила русский. Поэтому рассчитываю и на ее помощь. К тому же уверен, что, после того как БАТЭ выйдет из отпуска, быстрее освоиться мне помогут и сербские ребята, и все остальные партнеры.





А как вообще тебе давалась учеба в школе?

Нормально. До восьмого класса проблем не испытывал вообще - учился на "хорошо" и "отлично". Однако в старших классах из-за занятости футболом на учебу оставалось все меньше и меньше времени. В итоги показатели несколько ухудшились.





Как оказался в футболе?

С трех лет вообще не расставался с мячом. Не представлял без него жизни. Можно сказать, с мячом ложился спать, с ним и просыпался. А с пяти лет в Сомборе пошел в местную футбольную школу "Спектар".





На кого из футбольных знаменитостей равнялся в те времена?

интервью пресс-службе БАТЭ. Мне очень нравилась игра бразильца Роналдо, чуть позже испанца Фернандо Торреса. Был в восторге и от своего земляка Драгана Стойковича, — сказал Милич впресс-службе БАТЭ.



