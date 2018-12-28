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Белорус, сбежавший в Россию после смертельной драки, объявился на YouTube
33-летний белорус, объявлен в межгосударственный розыск после смертельной драки в одном из столичных магазинов, объявился на YouTube. Мужчина рассказал свою версию произошедшего. Он говорит, что ему нет смысла скрываться от правоохранителей, но продолжает оставаться за рубежом.
Серию видео с участием мужчины опубликовали на YouTube от имени пользователя Nataliya Dorogova.
На нем он рассказывает, что было до, во время и после драки. Он признался, что находится в России, но скрываться не собирается.
«Рано или поздно вернусь на родину. Хотелось, чтобы следователь разбирался в этом честно, не пытался меня примотать, потому что ранее я уже был судим», - говорит мужчина.
Он даже снял на камеру проведение собственного «следственного эксперимента», которым показал, как происходила драка.
Напомним, инцидент произошел в конце сентября.
Обвиняемый выпивал в компании трех человек, а затем сильно избил в магазине 25-летнего парня. После драки он вместе с женой отвез пострадавшего в больницу, где тот скончался.
На следующий день супруги уехали из страны. Спустя некоторое время женщина вернулась в Беларусь, а ее супруг продолжает скрываться от правоохранительных органов. Женщина рассказывала, что они никуда не сбегали, а ее муж решил заняться бизнесом в России. Мужчина объявлен в розыск.
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33-летний белорус, объявлен в межгосударственный розыск после смертельной драки в одном из столичных магазинов, объявился на YouTube. Мужчина рассказал свою версию...
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