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Белорус, сбежавший в Россию после смертельной драки, объявился на YouTube

29.12.2018 09:12 — Разное | Партизан  
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33-летний белорус, объявлен в межгосударственный розыск после смертельной драки в одном из столичных магазинов, объявился на YouTube. Мужчина рассказал свою версию произошедшего. Он говорит, что ему нет смысла скрываться от правоохранителей, но продолжает оставаться за рубежом.



Серию видео с участием мужчины опубликовали на YouTube от имени пользователя Nataliya Dorogova. 


На нем он рассказывает, что было до, во время  и после драки. Он признался, что находится в России, но скрываться не собирается.
 
«Рано или поздно вернусь на родину. Хотелось, чтобы следователь разбирался в этом честно, не пытался меня примотать, потому что ранее я уже был судим», - говорит мужчина.
 Он даже снял на камеру проведение собственного «следственного эксперимента», которым показал, как происходила драка.
    
Напомним, инцидент произошел в конце сентября. 


Обвиняемый выпивал в компании трех человек, а затем сильно избил в магазине 25-летнего парня. После драки он вместе с женой отвез пострадавшего в больницу, где тот скончался.
 
На следующий день супруги уехали из страны. Спустя некоторое время женщина вернулась в Беларусь, а ее супруг продолжает скрываться от правоохранительных органов. Женщина рассказывала, что они никуда не сбегали, а ее муж решил заняться бизнесом в России. Мужчина объявлен в розыск.


 
 
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33-летний белорус, объявлен в межгосударственный розыск после смертельной драки в одном из столичных магазинов, объявился на YouTube. Мужчина рассказал свою версию...
 
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