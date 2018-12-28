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Взрыв возле пирамид в Каире: четверо погибших

29.12.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Количество погибших при взрыве экскурсионного автобуса в Каире увеличилось до четырех человек, сообщили местные власти.



Вечером 28 декабря в Каире на придорожной мине подорвался туристический автобус. Взрыв произошел менее чем в четырех километрах от всемирно известных египетских пирамид Гизы. Сообщалось о двух погибших туристах.

Взрыв стал первым смертоносным нападением на иностранных туристов в Египте за последний год.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.  В регионе до сих пор активны исламистские экстремисты, в том числе связанные с Исламским государством. 

 
 
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Количество погибших при взрыве экскурсионного автобуса в Каире увеличилось до четырех человек, сообщили местные власти.
 
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