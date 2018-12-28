Взрыв возле пирамид в Каире: четверо погибших









Вечером 28 декабря в Каире на придорожной мине подорвался туристический автобус. Взрыв произошел менее чем в четырех километрах от всемирно известных египетских пирамид Гизы. Сообщалось о двух погибших туристах.





Взрыв стал первым смертоносным нападением на иностранных туристов в Египте за последний год.





Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. В регионе до сих пор активны исламистские экстремисты, в том числе связанные с Исламским государством.