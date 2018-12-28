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СМИ: брестское "Динамо" готово предложить контракт Ненаду Лалатовичу с зарплатой до 200 тысяч евро

29.12.2018 09:03 — Разное | Партизан  
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Главный тренер сербского "Раднички" Ненад Лалатович ведет переговоры о переходе на аналогичную должность в брестском "Динамо".



Лалатович со своим агентом Марко Гвозденовичем должны были поехать в Беларусь в четверг, но по не связанным с футболом причинами визит был отложен. 

В ближайшие дни должна быть организована встреча руководства "Динамо" и Лалатовича, на которой определят условия сотрудничества. Как утверждается, "Динамо" готово предложить сербу контракт с зарплатой до 200 тысяч евро в год. 

Также сообщается, что специалист не прочь продолжить карьеру в Беларуси, но "Раднички" не горят желанием его отпускать. В тоже время подчеркивается, что сам Лалатович несколько раз заявлял, что он не уверен, что останется на тренерском мостике нынешнего клуба до конца сезона-2018/19, и что он хотел бы поехать работать за границу. 

Ранее сербские СМИ сватали Лалатовича в рулевые минского "Динамо", однако белорусский клуб позднее эту информацию опроверг, — передает MOZZART Sport.


 
 
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Главный тренер сербского "Раднички" Ненад Лалатович ведет переговоры о переходе на аналогичную должность в брестском "Динамо".
 
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