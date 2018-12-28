«Ябеда-корябеда»: Школьная форма в Китае рассказывает обо всех действиях ученика









Китайские школы в юго-западных провинциях Поднебесной активно тестируют инновационную форму для учащихся. Одежда позволяет узнать, где находится школьник, во сколько он пришел, и куда идет. О «шпионской» форме сообщает портал medialeaks.





Одежда для школьников оборудована GPS-маячками, поэтому в любой момент можно отследить, где ученик, и во сколько он пришел. Если учащийся решит раньше времени покинуть здание или вовсе прогулять — включится тревога. Нельзя поменяться формой с кем-то другим: технология работает в связке с системой распознавания лиц, и все несовпадения сразу фиксируются.





Контроль за учеником получается практически неограниченным: родители могут проверить, что ребенок покупает в столовой и ограничить его расходы, а учителя наблюдают за тем, где находятся прогульщики. Также одежда «наябедничает», если ученик решит поспать на уроке. По словам директора одной из экспериментальных школ, после введения формы показатели посещаемости пошли вверх.