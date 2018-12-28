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«Ябеда-корябеда»: Школьная форма в Китае рассказывает обо всех действиях ученика

29.12.2018 08:57 — Разное | Партизан  
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Инновационную форму уже тестируют в 11 школах Поднебесной.



Китайские школы в юго-западных провинциях Поднебесной активно тестируют инновационную форму для учащихся. Одежда позволяет узнать, где находится школьник, во сколько он пришел, и куда идет. О «шпионской» форме сообщает портал medialeaks.

Одежда для школьников оборудована GPS-маячками, поэтому в любой момент можно отследить, где ученик, и во сколько он пришел. Если учащийся решит раньше времени покинуть здание или вовсе прогулять — включится тревога. Нельзя поменяться формой с кем-то другим: технология работает в связке с системой распознавания лиц, и все несовпадения сразу фиксируются.

Контроль за учеником получается практически неограниченным: родители могут проверить, что ребенок покупает в столовой и ограничить его расходы, а учителя наблюдают за тем, где находятся прогульщики. Также одежда «наябедничает», если ученик решит поспать на уроке. По словам директора одной из экспериментальных школ, после введения формы показатели посещаемости пошли вверх.

 
 
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Инновационную форму уже тестируют в 11 школах Поднебесной.
 
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