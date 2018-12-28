Убытки нерентабельных белорусских предприятий увеличились в 2,5 раза









belsat.eu Сумма убытка нерентабельных белорусских предприятий в первые 10 месяцев года увеличилась в 2 с половиной раза, пишет

БелАЗ, «Гомсельмаш», МТЗ и МАЗ… Станки остановили, работников направили на вынужденные каникулы. Так работники «Белкотломаша» гуляют целый месяц – до 4-го января, так как на работу сейчас не сезон.





«Они, конечно, начинают теперь искать возможности сэкономить рабочее время для того, чтобы потом, когда появятся объемы производства, организовать рабочие субботы», – говорит Александр Бухвостов, председатель Свободного союза металлистов.





Не лучшая ситуация и на производствах, которые работают круглогодично. В первые 10 месяцев года в Беларуси на 15% возросло число убыточных промышленных предприятий – рапортовал Белстат. В аналогичный период в прошлом году убыточных было 340, а в этом году стало 391!







