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Под Минском кто-то режет колеса

29.12.2018 08:47 — Разное | Партизан  
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"В Боровлянах, возле дома №16/1 на ул. 40 лет Победы, появился злодей, режущий колеса на пустой парковке. Будьте бдительны! Злодей ищется. Предмет, которым били колесо, похож на стамеску", - написал в Фейсбуке знакомый.



- Живу в Боровлянах, напротив моего дома построили три новых дома и большую парковку. Она жильцами тех домов не занята, так что пока ее используют жильцы соседних домов, в том числе и я. Точнее, моя жена, которая и ездит на этой машине, - рассказывает владелец - Машину поставили на стоянку в воскресенье вечером, а в среду утром жена поехала с ребенком по делам и вскоре позвонила. Сказала, что как-то странно работает мотор - натужно, громче обычного. Оказалось, что едет на диске, шина в клочья. От стоянки проехала около трех километров. 

На шиномонтаже показали, где был порез длиной 5 сантиметров. На случайное повреждение это не похоже, больше на намеренное, пишет ABW.BY. . 

И вот еще что. На стоянку машина приехала с целыми колесами, выезжала уже со спущенным задним правым. Мы осматривали потом место парковки - это видно по следам. 

И это второй случай за две недели с одним колесом! Сначала мы обнаружили медленный прокол. На шиномонаже в протекторе нашли шуруп, причем заметили, что он именно вкручен: стоит ровно между шашками, почти строго вертикально. Случайные проколы обычно так не выглядят. Тогда мы подумали, что это случайность, но последний случай, куда более жесткий, наводит на мысли, что это чье-то намеренное вредительство. 


Кому мы помешали? Это же пустая стоянка, она рассчитана на 100 машин, а стоит всего 20. Если бы кто сказал или намекнул, записку оставил, что не надо там ставить, но ничего этого не было. Никаких замечаний вообще не было. Если кто-то хотел именно мне насолить, так он же знает или видит, что я на этой машине не езжу. Ездит жена, причем ребенка возит. Страшно представить, чем это могло обернуться, когда машина едет на диске, - могло ведь и развернуть в любой момент, и в сторону отбросить. Слава богу, все ограничилось лишь повреждением шины. Только по счастливой случайности и привычке супруги аккуратно ехать никто не пострадал.

Автомобиль хоть и старый, но КАСКО есть, в милицию обратились, какую-то выплату по страховке получим. Но здесь меня волнует вопрос не денег, а безопасности. И неопределенности: кто это сделал и почему? Пока поставил машину возле подъезда, а потом поставлю камеру с обзором на всю парковку... 



 
 
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"В Боровлянах, возле дома №16/1 на ул. 40 лет Победы, появился злодей, режущий колеса на пустой парковке. Будьте бдительны! Злодей ищется. Предмет, которым били колесо,...
 
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