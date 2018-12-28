Чем запомнились годы Свиньи, выпавшие на начало XX и XXI века

В 1911-м и 2007-м хозяйкой года по восточному календарю тоже была Свинья. Что она делала в столице, когда заступила на «дежурство», выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости».





1911 год





Одним из самых интересных и показательных стал 1911-й. Тогда хрюша получила так необходимый ей справочно-познавательный сборник «Весь Минск или спутник по г. Минску». Это одно из любимейших и популярных изданий по истории нашего города среди современных краеведов. Фактически первая энциклопедия по Минску. В ней были собраны все важнейшие сведения: краткая история города, названия его площадей, улиц, переулков, а также фамилии и имена всех домовладельцев на них. Плюс вся необходимая информация: администрация города, список гостиниц, медицинских учреждений, врачей, тарифы на конку и извозчиков и т. д. Даже выдержки из обязательных постановлений городской думы. Свинья решила полностью ознакомиться со всеми аспектами жизни в Минске.









Заметив, что в сфере здравоохранения многое упущено, она первым делом 2 февраля открыла Пастеровскую станцию на Садово-Набережной улице (ныне район набережной в парке им. Янки Купалы). Здесь проводили диагностические исследования животных, изготавливали вакцину и делали прививки от бешенства. Лучше перестраховаться. Бродячих собак и кошек в то время было довольно много. Часто от стычек с ними заболевали даже ухоженные домашние питомцы состоятельных горожан. А от четвероногих любимцев и сами именитые владельцы. Ранее всем укушенным бешеным животным приходилось отправляться на лечение в Вильно.





Потом хозяйка года поучаствовала в благотворительном мероприятии «День Белого цветка», направленном на борьбу с туберкулезом. Любой желающий мог купить белую ромашку и этой копеечкой помочь Всероссийской Лиге борьбы с туберкулезом.





Затем Свинье захотелось зрелищ. 24 мая на Комаровском поле совершил полет на самолете собственного производства знаменитый российский авиатор Сергей Уточкин. Хозяюшке так понравилось это действо, что она еще несколько раз ходила полюбоваться на него в синематограф «Гигант». Полеты были засняты киноаппаратом, принадлежавшим этому кинотеатру.





Помня, как в августе 1910-го трагедией завершилось предыдущее авиашоу Ранка, Свинка подстраховалась. В этот раз на летном поле нес дежурство санитарный автомобиль Общины сестер милосердия Красного Креста. Это был первый выезд машины скорой помощи в Минске. Помимо того, в 1911 году в нашем городе появился также первый грузовой автомобиль — на обойной фабрике Конторовича.













Кстати, Комаровское болото хозяйке года сильно понравилось. Она нашла ему прекрасное применение вместо обычного для таких объектов осушения рассадника комаров. Там была создана Минская опытная болотная станция. Это первое такого рода научное учреждение в Российской империи, занимавшееся проблемами осушения и использования торфяно-болотистых почв для сельскохозяйственного растениеводства. В 1979 году на землях бывшей болотной станции состоялась торжественная церемония закладки дендрологического парка, в 1992-м получившего название Дружбы народов.













Трудовые свершения Свинья перемежала культурными событиями. Посмотрела в театральном зале «Париж» спектакли «По ревизии» Кропивницкого и «Модный шляхтич» Каганца в исполнении Первой белорусской труппы Игната Буйницкого. Побывала на художественной выставке, основала Минский городской музей. Напоследок в ноябре насладилась концертом знаменитого русского композитора и пианиста Александра Скрябина.





В 1911-м хрюшка также сделала своеобразный подарок своим собратьям. В Серебрянке было возведено двухэтажное пожарное депо. Его сразу невзлюбили окрестные жители. С каланчи хорошо просматривались их дворы, поэтому стало невозможным «тихонько» забить и осмолить свинью на подворье. С этого времени жителям Серебрянки пришлось отвозить своих парсючков на городскую скотобойню. Иначе – солидный штраф.





2007 год





Первый раз в XXI веке Свинья вступила в свои права в 2007-м. Видимо, отпуск проводила на море в теплых краях у родни. Да-да, на одном из Багамских островов. Там экс-домашние хрюшки живут припеваючи и являются туристической достопримечательностью.













Они наслаждаются теплой морской водой и спокойно подплывают к лодкам и яхтам за угощением. Вот и наша красотка решила погреться. Январь тогда был со знаком плюс. А 10-го числа столбик термометра поднялся до отметки +10,3 °С. Теплым был и февраль. Лишь в День защитников Отечества ударил мороз в 15 градусов, да и то продержался всего три дня. Хрюшка очень скучала по теплому морю, вот и совместила календарную и природную весну. С 1 марта по 4 ноября температура в столице была со знаком плюс. Да и ноябрь с декабрем морозом не порадовали. Всего пару раз столбик термометра опускался ниже -5 °С.





Зато удалось завершить строительство 5-километровой лыжероллерной трассы на пр. Победителей. Другой значимый объект, введенный в этом году, — гостиница «Европа».









Накануне празднования Дня города состоялась официальная церемония открытия этого отеля. Его возвели на том же месте, где гостиница находилась в прошлом веке: на углу ул. Ленина и Интернациональной. «Европа» стала первым пятизвездочным отелем в Беларуси.





Но больше всего в том году Свинка занималась культурой. Судите сами. На базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов открылся музей истории профсоюзного движения Беларуси. Открыты новая экспозиция в Литературном музее академика и почетного гражданина города Минска Петруся Бровки и обновленная экспозиция музея БГПУ им. М. Танка.





На базе Минского государственного высшего авиационного колледжа начался Международный гуманитарно-технический фестиваль студентов и курсантов учебных заведений гражданской авиации Беларуси, России и Украины.





Звания «Почетный гражданин города Минска» были удостоены руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко и директор Национального академического Большого театра балета Республики Беларусь Валентин Елизарьев.





В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа состоялась презентация первой книги собрания произведений этого автора в 20 томах. Мероприятие было приурочено к 125-летию со дня рождения поэта. В книгу вошли стихи 1898-1910 годов на русском и белорусском языках, научные комментарии к ним, а также варианты и интерпретации.





Кстати, как и в 1911-м, Свинья первым делом решила обновить свои знания о дореволюционном Минске. В этот раз в свет вышла книга доктора исторических наук Захара Шибеко «Минскъ сто гадоў таму». Это одна из лучших работ по истории столицы того периода.





В 2007-м во время торжественного открытия Дней города-побратима Сендай (Япония) в Минске в сквере у Белорусского государственного музыкального театра высадили первые сакуры. Видимо, хрюшка решила провести весну 2019-го в японском стиле, помедитировав под их осыпающимися лепестками.









Не забыла хозяйка года и о городском транспорте: метрополитене и автобусах. Первая линия подземки приросла станциями «Борисовский тракт» и «Уручье». А в подарок к 940-летию города с улиц убрали последние знаменитые «ЛАЗики» и «Икарусы», заменив их на автобусы производства Минского автозавода.





Главным развлечением года стало, конечно, празднование 940-летия Минска. Свинка с удовольствием посетила двухдневный праздник средневековой культуры «Легенды старого Минска» на зеленой зоне у пр. Победителей, понаблюдала за экстремальными и уличными видами спорта, выступлениями известных артистов, конкурсами и соревнованиями для молодежи на территории аэропорта «Минск-1». Запомнились мероприятия для самых маленьких в парке Горького, двухдневная выставка достижений народного хозяйства у Национальной библиотеки, фестиваль бега и «танцующий диско фонтан» на площади Независимости.







