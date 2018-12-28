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Мингорисполком и администрации районов проведут прямые линии 29 декабря
Прямые линии пройдут в Мингорисполкоме и администрациях районов 29 декабря, сообщили корреспонденту агентства
С 9:00 до 12:00 на вопросы горожан ответят:
— председатель Минского городского Совета депутатов Василий Васильевич Панасюк, тел. 222-44-44;
— администрация Заводского района, тел. 389-26-09;
— администрация Ленинского района, тел. 223-56-22;
— администрация Московского района, тел. 200-11-01;
— администрация Октябрьского района, тел. 220-58-32;
— администрация Партизанского района, тел. 285-36-16;
— администрация Первомайского района, тел. 280-05-14;
— администрация Советского района, тел. 292-80-82;
— администрация Фрунзенского района, тел. 216-81-74;
— администрация Центрального района, тел. 306-42-93.
В графике прямых линий возможны изменения.
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Прямые линии пройдут в Мингорисполкоме и администрациях районов 29 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе городского...
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