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Мингорисполком и администрации районов проведут прямые линии 29 декабря

29.12.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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Прямые линии пройдут в Мингорисполкоме и администрациях районов 29 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе городского исполнительного комитета.



С 9:00 до 12:00 на вопросы горожан ответят:

— председатель Минского городского Совета депутатов Василий Васильевич Панасюк, тел. 222-44-44;

— администрация Заводского района, тел. 389-26-09;

— администрация Ленинского района, тел. 223-56-22;

— администрация Московского района, тел. 200-11-01;

— администрация Октябрьского района, тел. 220-58-32;

— администрация Партизанского района, тел. 285-36-16;

— администрация Первомайского района, тел. 280-05-14;

— администрация Советского района, тел. 292-80-82;

— администрация Фрунзенского района, тел. 216-81-74;

— администрация Центрального района, тел. 306-42-93.

В графике прямых линий возможны изменения.


 
Теги: Минск
 
 
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Прямые линии пройдут в Мингорисполкоме и администрациях районов 29 декабря, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе городского...
 
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