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Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи
В ходе своего ежегодного большого предновогоднего интервью казахстанским журналистам он вспомнил о своем январском визите в Вашингтон. Он подчеркнул, что у него с Трампом возникла химия в отношениях.
Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Olivier Douliery / Zuma / ТАСС)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время предновогоднего интервью журналистам местных СМИ заявил, что во время своего январского визита в США договорился с Дональдом Трампом о том, чтобы организовать между двумя странами прямую телефонную линию. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Казахстанский лидер отметил, что они будут расширять стратегические отношения и сотрудничество между Вашингтоном и Астаной.
«Мы договорились о прямой телефонной связи, сейчас устанавливается», — сказал президент республики.
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В ходе своего ежегодного большого предновогоднего интервью казахстанским журналистам он вспомнил о своем январском визите в Вашингтон. Он подчеркнул, что у него с...
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