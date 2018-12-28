Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи





Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Olivier Douliery / Zuma / ТАСС)





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время предновогоднего интервью журналистам местных СМИ заявил, что во время своего январского визита в США договорился с Дональдом Трампом о том, чтобы организовать между двумя странами прямую телефонную линию. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».





Казахстанский лидер отметил, что они будут расширять стратегические отношения и сотрудничество между Вашингтоном и Астаной.





«Мы договорились о прямой телефонной связи, сейчас устанавливается», — сказал президент республики.



