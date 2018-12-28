ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назарбаев заявил о желании Трампа советоваться по прямой телефонной связи

29.12.2018 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В ходе своего ежегодного большого предновогоднего интервью казахстанским журналистам он вспомнил о своем январском визите в Вашингтон. Он подчеркнул, что у него с Трампом возникла химия в отношениях.


Нурсултан Назарбаев и Дональд  Трамп (слева направо) (Фото: Olivier Douliery / Zuma / ТАСС)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время предновогоднего интервью журналистам местных СМИ заявил, что во время своего январского визита в США договорился с Дональдом Трампом о том, чтобы организовать между двумя странами прямую телефонную линию. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Казахстанский лидер отметил, что они будут расширять стратегические отношения и сотрудничество между Вашингтоном и Астаной.

«Мы договорились о прямой телефонной связи, сейчас устанавливается», — сказал президент республики.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе своего ежегодного большого предновогоднего интервью казахстанским журналистам он вспомнил о своем январском визите в Вашингтон. Он подчеркнул, что у него с...
 
Новости дня
Новости разные
 
БМЗ подписал рекордный контракт на поставку металлокорда шинному гиганту Continental
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика