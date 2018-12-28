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БМЗ подписал рекордный контракт на поставку металлокорда шинному гиганту Continental

29.12.2018 08:13 — Разное | Партизан  
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Белорусский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 2019 году 32,8 тысячи тонн металлокорда.

Как пишет Наша нива, партнерские отношения БМЗ с признанным во всем мире производителем шин начались в 1995 году с 15 тысяч тонн и за годы совместной работы выросли более чем в два раза. В 2018 году БМЗ отгрузил на заводы Continental, расположенные в Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Мексике, Эквадоре и России, почти 30 тысяч тонн металлокорда. Согласно подписанному контракту в 2019-м данный объем будет увеличен до 32,8 тысячи тонн.

В 2018 году БМЗ произвел около 91 тысячи тонн металлокорда. Основная часть данной продукции была реализована на экспорт в 17 стран мира. Самыми крупными потребителями белорусского корда являются Россия, Германия, Чехия, Румыния и Словения.


 
 
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Белорусский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 2019 году 32,8 тысячи тонн металлокорда.
 
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