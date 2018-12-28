БМЗ подписал рекордный контракт на поставку металлокорда шинному гиганту Continental

КакНаша нива, партнерские отношения БМЗ с признанным во всем мире производителем шин начались в 1995 году с 15 тысяч тонн и за годы совместной работы выросли более чем в два раза. В 2018 году БМЗ отгрузил на заводы Continental, расположенные в Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Мексике, Эквадоре и России, почти 30 тысяч тонн металлокорда. Согласно подписанному контракту в 2019-м данный объем будет увеличен до 32,8 тысячи тонн.