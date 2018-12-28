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БМЗ подписал рекордный контракт на поставку металлокорда шинному гиганту Continental
Белорусский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 2019 году 32,8 тысячи тонн металлокорда.
Как
В 2018 году БМЗ произвел около 91 тысячи тонн металлокорда. Основная часть данной продукции была реализована на экспорт в 17 стран мира. Самыми крупными потребителями белорусского корда являются Россия, Германия, Чехия, Румыния и Словения.
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Белорусский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 2019 году 32,8 тысячи тонн металлокорда.
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