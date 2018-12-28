

Банк БелВЭБ первым в Беларуси начал выпуск премиальных платежных карт Visa Signature Travel

Visa Signature Travel – одна из cамых престижных премиальных карт Visa. Подтверждая свою высокую стоимость, карта даёт своему держателю уникальный набор преимуществ в виде различных скидок и бонусов для комфортного путешествия.

В частности, клиентам доступны бесплатное снятие наличных до 1 500 рублей в месяц в банкоматах других банков по всему миру, повышенный cash-back в размере 5% в магазинах «Duty Free», скидки у партнёров банка до 7%, бесплатный премиальный пакет «Автопомощь», 4 бесплатных посещения в течение года бизнес-залов аэропортов Lounge Key, приоритетный сервис Visa в Национальном аэропорту «Минск», страхование от несчастных случаев, страхование покупок и продлённая гарантия производителя, скидка до 12% при бронировании гостиниц на сайте agoda.com и многое другое.