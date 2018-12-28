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Абсолютбанк отмечает День рождения!
февраль 2018
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Транснациональная медиакорпорация Thomson Reuters признала «Абсолютбанк» самым активным банком по электронной торговле с корпоративными клиентами среди белорусских банков по итогам работы в 2017 году.
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В уходящем году Абсолютбанк, который раньше специализировался на обслуживании юридических лиц, все больше внимания уделял работе с физлицами.
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