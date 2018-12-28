Абсолютбанк отмечает День рождения!

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февраль 2018

В Абсолютбанке стартовала праздничная «Распродажа кредитов». «Гостеприимный кредит» можно было получить по ставке 9% годовых и без справки, «Кредит на рефинансирование» — 15,5% годовых, «Эконом-кредит» — 11,6% годовых.

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Транснациональная медиакорпорация Thomson Reuters признала «Абсолютбанк» самым активным банком по электронной торговле с корпоративными клиентами среди белорусских банков по итогам работы в 2017 году.