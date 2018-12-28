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Внешность новой Toyota Supra рассекретили раньше времени

29.12.2018 09:41 — Разное | Tut.by  
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Официальная премьера нового поколения спортивного купе Toyota Supra состоится на январском автосалоне в Детройте, однако пара официальных снимков машины все же утекла в Сеть.


Впрочем, незакамуфлированные экземпляры новой Supra раньше уже попадались фотошпионам, так что внешность японской «двухдверки» не такой уж и секрет. Новые изображения машины «всплыли» в минувшую пятницу на форуме Supra MKV — снимки удалось получить по электронной почте одному из его пользователей, который добавился в «лист ожидания» на сайте Toyota Deutschland.

Судя по опубликованным фото, серийная Supra заметно отличается от концептуального предвестника FT-1, представленного еще в 2014 году. Из характерных примет внешности нового купе Toyota — три крупных воздухозаборника спереди, светодиодные фары с узкими полосками ходовых огней, агрессивный задний бампер с интегрированным диффузором и парочкой эффектных выхлопных патрубков, а также тянущиеся вдоль крыши выштамповки, переходящие в выпуклости на заднем стекле.


В техническом плане пятое поколение Supra унифицировано с новым родстером BMW Z4. Основным для заднеприводного купе Toyota станет баварская турбо-«шестерка» объемом 3 л и мощностью около 340 лошадиных сил, а топ-версия, как ожидается, получит более мощную гибридную установку «домашней» разработки тойотовцев. Базовая версия Supra будет довольствоваться двухлитровой турбированной «четверкой» (опять-таки, BMW) с отдачей примерно 260 сил.

Полная официальная информация о новой Supra появится уже в начале нового года, ближе к открытию Детройтского автосалона 14 января. Продажи спорткара начнутся летом.

 
 
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Официальная премьера нового поколения спортивного купе Toyota Supra состоится на январском автосалоне в Детройте, однако пара официальных снимков машины все же утекла...
 
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