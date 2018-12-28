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Внешность новой Toyota Supra рассекретили раньше времени
Официальная премьера нового поколения спортивного купе
Впрочем, незакамуфлированные экземпляры новой Supra раньше уже попадались фотошпионам, так что внешность японской «двухдверки» не такой уж и секрет. Новые изображения машины «всплыли» в минувшую пятницу
Судя по опубликованным фото, серийная Supra заметно отличается от концептуального предвестника FT-1, представленного еще в 2014 году. Из характерных примет внешности нового купе Toyota — три крупных воздухозаборника спереди, светодиодные фары с узкими полосками ходовых огней, агрессивный задний бампер с интегрированным диффузором и парочкой эффектных выхлопных патрубков, а также тянущиеся вдоль крыши выштамповки, переходящие в выпуклости на заднем стекле.
В техническом плане пятое поколение Supra унифицировано с новым родстером
Полная официальная информация о новой Supra появится уже в начале нового года, ближе к открытию Детройтского автосалона 14 января. Продажи спорткара начнутся летом.
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Официальная премьера нового поколения спортивного купе Toyota Supra состоится на январском автосалоне в Детройте, однако пара официальных снимков машины все же утекла...
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