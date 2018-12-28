Национальный аэропорт Минск встретил своего 4,5-миллионного пассажира

Китаец признался в любви к Беларуси. По его словам, он работает в Минске.

- Это очень красивый город с воспитанными жителями, в котором всегда спокойно и уютно. Сегодня пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск значительно увеличивается. Конечно, авиакомпания AirChina играет важную роль в этом процессе. Благодаря безвизовому режиму большое количество китайских туристов имеют возможность посещать столицу Беларуси и наслаждаться приятной атмосферой этого города, - слова гостя приводит сайт аэропорта.