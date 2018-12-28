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Национальный аэропорт Минск встретил своего 4,5-миллионного пассажира

29.12.2018 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Национальный аэропорт Минск встретил своего 4,5-миллионного пассажира
Национальный аэропорт Минск

Китаец признался в любви к Беларуси. По его словам, он работает в Минске.  

- Это очень красивый город с воспитанными жителями, в котором всегда спокойно и уютно. Сегодня пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск значительно увеличивается. Конечно, авиакомпания AirChina играет важную роль в этом процессе. Благодаря безвизовому режиму большое количество китайских туристов имеют возможность посещать столицу Беларуси и наслаждаться приятной атмосферой этого города, - слова гостя приводит сайт аэропорта.

Число иностранцев, которые попадают в Беларусь через воздушную гавань, растет. Так, 25 декабря 2008 года аэропорт встретил своего миллионного пассажира. 21 ноября 2013 года – 2-миллионного пассажира, 19 декабря 2017 года – 4-миллионного пассажира. 

Национальный аэропорт Минск встретил своего 4,5-миллионного пассажира
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Теги: Минск
 
 
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28 декабря столичный воздушный порт встретил своего 4,5-миллионного пассажира текущего года. Им оказался гражданин Китая Сюминь Ян, который прибыл в Минск рейсом...
 
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