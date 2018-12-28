Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года для всех знаков Зодиака

Предпраздничная суета наконец-то закончится: подарки куплены, продукты – в холодильнике. Как говорит гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года, все Знаки Зодиака, наконец-то смогут вздохнуть и заняться тем, на что все не хватало времени. Кто-то будет ездить в гости, кто-то поедет в парк кататься с горки и фотографироваться у ледяных скульптур, а кто-то останется дома и займется домашними хлопотами. Особо активные, успеют все. Главное, не забудьте лично поздравить старших родственников. Они нередко сами бояться нас побеспокоить, но очень нуждаются во внимании.

Овен

Неделя обещает Овнам быть успешной для решения накопившихся вопросов с руководством, взаимодействия с органами власти и общественными организациями. Велика вероятность, что именно сейчас вы узнаете о своем повышении или найдете выход из сложной для вас ситуации. Общение с коллегами и подчиненными также будет плодотворным, а если поступит выгодное предложение – не спешите от него отказываться, возможно именно оно решит ваши финансовые проблемы.

Телец

Как говорит гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года, Тельцы чувствуют в себе достаточно сил, чтобы, наконец, разобраться с накопившими делами и проблемами. Будь то домашние хлопоты или дела, которые вы откладывали, а может, сложности в отношениях с близкими, сейчас самое время уладить эти вопросы. Если же желания трудиться так не появилось – не беда, проведите время в кругу друзей, это пойдет вам на пользу - укрепит веру в себя и собственные силы.

Близнецы

Близнецам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, есть риск заболеть или получить опасную травму. Также не стоит забывать о том, что для собственной пользы и достижения поставленной цели иногда лучше уступить и пойти на компромисс. Настаивая на своем, вы проиграете больше, чем выиграете.

Рак

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года уверен - у Раков сейчас именно тот период, когда придётся делать выбор. Несмотря на обилие возможностей и соблазнов, получить все сразу не удастся, даже если кажется, что вам хватит на это сил. Стоит основательно подумать прежде, чем принимать какое-то решение, взвесив все «за» и «против». Возможно, настало время остановиться.

Лев

Львы, в начале недели настройтесь на позитивный лад, гоните от себя негативные мысли и эмоции, сейчас они будут бесполезны. Обдумайте сложившуюся ситуацию и возьмите на себя ответственность за свои решения. Вторую половину недели посвятите детям, творчеству или личностному росту. Высока вероятность получить новость , которая приведёт к положительным переменам в вашей жизни. Используйте такой шанс по максимуму.

Дева

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года предупреждает Дев - сейчас тот период, когда нельзя опускать руки и сдаваться. Идеальных людей не бывает, но зацикливаться на своих недостатках не выход. Сосредоточьтесь на ваших достоинствах, у вас их не мало - действуйте. Уверенность в себе и решимость ещё никому не мешали в достижении поставленных целей.

Весы

Весы, если вам в голову пришла мысль пообщаться с представителями другой культуры, не стоит себе в этом отказывать. В попытках отыскать нужную информацию не исключено знакомство с приятными и интересными людьми. Не исключено, что подобное общение перерастет в нечто большее. Доверять или нет такому увлечению решать вам, но дать шанс новому знакомому проявить себя все же стоит. Скорее всего он вас не разочарует.

Скорпион

Как считает гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года - в жизни Скорпионов накопилось много задач, связанных с финансами, наследством или недвижимостью. Не отчаивайтесь и не опускайте руки, главное – оптимизм и упорство. Чтобы преодолеть возникшие трудности, запаситесь терпением и не слушайте советов окружающих, ваша интуиция поможет принять вам верное решение.

Стрелец

У Стрельцов очень благоприятный период для решения накопившихся финансовых проблем. В первой половине недели можно рассчитывать на материальную помощь со стороны, а также получение неожиданного выигрыша, старого долга или иного дохода. Заключенные сделки и операции принесут результат. Однако к концу недели лучше умерить пыл и заняться решением вопросов, не связанных с деньгами.

Козерог

Согласно гороскопу на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года, у Козерогов есть все шансы наладить отношения с прежними возлюбленными. Если приложить немного усилий, взаимный интерес и симпатия быстро перерастут в нечто большее. Но не стоит торопиться, существует риск погрязнуть в повседневных делах и заботах. Чтобы быт не остудил ваши чувства, а жизнь была разнообразной, постарайтесь внимательнее относиться друг к другу.

Водолей

Водолеям явно не хватает жизненных сил и энергии, а накопившийся ворох проблем давит сильнее, чем обычно. Не поддавайтесь унынию и торопиться и принимать необдуманные или поспешные решения. Эмоции – плохой советчик. Первую половину недели лучше провести в спокойной обстановке, стараясь не проводить переговоров или деловых встреч. Лучше разберитесь в себе и подведите итоги того, что уже сделано. Этот период нестабилен и в финансовом отношении, возможны непредвиденные расходы.

Рыбы

Рыбы, как говорит гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года, благодаря вашему красноречию никто не сможет вам отказать. Если вы давно хотели поговорить с руководителем о повышении, предложить новый проект или сподвигнуть партнера на решительные действия – сейчас самое время, даже несмотря на праздники. Вы будете заряжать окружающих энергией и позитивом, а разумные доводы помогут убедить их в правильности вашего решения.