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В Египте был взорван туристический автобус. Четыре человека погибли
Новости Египта. 28 декабря в 18:15 по местному времени (19:15 мск) в Каире произошёл взрыв в автобусе с туристами из Вьетнама.
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Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, у большинства не опасные для жизни ранения. Тем не менее несколько человек в критическом состоянии.
По факту случившегося уже проводится расследование. Изъяты остатки взрывного устройства, записи с уличных камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели и пострадавшие.
К настоящему моменту стало известно, что взрывное устройство было активировано дистанционно. Следователи также обратили внимание, что автобус по неизвестным причинам свернул на одну из улиц, которые не охраняются полицией.
Отмечается, что к Новому году и христианским праздникам в Египте были усилены меры безопасности. Не только правоохранители, но и военные помогают обеспечивать безопасность церквей и туристических объектов. Однако на второстепенных улицах, на одну из которых свернул автобус, меры безопасности не такие серьёзные.
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Новости Египта. 28 декабря в 18:15 по местному времени (19:15 мск) в Каире произошёл взрыв в автобусе с туристами из Вьетнама. Как сообщает РИА Новости, происшествие...
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