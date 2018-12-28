Новые карты рассрочки и подешевевшие займы на жилье: что произошло на рынке кредитов за год

Этот год был достаточно стабильным для кредитного рынка, однако некоторые изменения все же произошли. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось за год в плане таких популярных среди кредитополучателей продуктов как кредиты наличными, карты рассрочки и кредиты на покупку, строительство недвижимости.

Прозрачные кредиты



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Напомним, что «прозрачными» мы называем кредиты без дополнительных комиссий, страховок, обеспечения и поручительства. Их проще и быстрее всего оформить, при этом не придется лишний раз переплачивать.

В 2017 году году ставка рефинансирования снижалась 8 раз (с 17% до 11%). Каждый раз снижение даже на 1 процентный пункт влекло за собой и изменения в условиях кредитования. В этом году такой свистопляски ставок не было. В начале года оформить «прозрачный» кредит можно было под 11,5−18% годовых. Для большинства кредитов действовали ставки до 16%. К концу года кредиты подорожали. На первый взгляд общий уровень ставок не сильно изменился — кредит можно оформить со ставкой до 16,1%. Но появились предложения со ставкой около 25% и даже предложение со ставкой 29,9%. Если еще в январе было 6 предложений с основной ставкой в пределах от 9 до 13,99%, то сейчас самые дешевые предложение начинаются от 14,5%.

оформить «прозрачный» кредит можно было под 11,5−18% годовых. Для большинства кредитов действовали ставки до 16%. кредиты подорожали. На первый взгляд общий уровень ставок не сильно изменился — кредит можно оформить со ставкой до 16,1%. Но появились предложения со ставкой около 25% и даже предложение со ставкой 29,9%. Если еще в январе было 6 предложений с основной ставкой в пределах от 9 до 13,99%, то сейчас самые дешевые предложение начинаются от 14,5%. Лучше всего изменения в процентных ставках видно на разнице в ежемесячных платежах и общей переплате. Каждый месяц мы рассчитывали их на примере кредита в размере 1000 рублей сроком 1 год. В итоге получилось, что в начале года самый маленький ежемесячный платеж был 88 рублей первые 30 дней, а далее платеж составлял 90 рублей ( БТА Банк ). Самая маленькая итоговая переплата была 55,44 рубля за весь срок кредита ( Беларусбанк ). В декабре самый маленький платеж был уже 90,49 рубля ( Паритетбанк ), а самая маленькая переплата — 78,46 рубля ( Банк БелВЭБ ).

). Самая маленькая итоговая переплата была 55,44 рубля за весь срок кредита ( ). В декабре самый маленький платеж был уже 90,49 рубля ( ), а самая маленькая переплата — 78,46 рубля ( ). Весь год были востребованными и актуальными предложения, которые не требуют оформление лишних документов и длительного ожидания. Многие банки шли на встречу своим клиентам и предлагали оформить кредит в размере до 5000 рублей без справки о доходах. Одно предложение весь год сильно выделялось среди других. МТБанк предлагал оформить без справки о доходах до 15 000 рублей.

предлагал оформить без справки о доходах до 15 000 рублей. Банки на много активнее начали предлагать оформить онлайн-кредиты. В мае мы сделали свой анализ и нашли 12 предложений. Раньше таких было единицы.

мы сделали свой анализ и нашли 12 предложений. Раньше таких было единицы. А вот максимальные суммы кредитов почти не изменились. Для многих банков она составляла до 15 000 рублей. Среди всех весь год выделялся Идея Банк — до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Однако, недавно появилось еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения.

Кредиты на недвижимость



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Нас в данном случае интересуют стандартные предложения, без привязки к какому-то конкретному застройщику или агентству недвижимости, для клиентов у которых нет дополнительных льгот.

Кредиты на жилье всегда предлагали только несколько банков. Этот год не стал исключением. Таких предложений было от 7 до 10 в разные месяцы. Сами условия кредитов были достаточно стандартными. Требовалось обеспечение и собственное участие в покупке. В качестве обеспечения банки запрашивали поручительство и оформление договора залога на приобретаемое жилье. Собственное участие составляло 20 — 30% от стоимости жилья, но было несколько банков, которые рассматривали заявки с собственным участием в размере 10%. Вернуть весь займ предлагалось за 15 — 20 лет.

Интересная ситуация была со ставками. Пока остальные кредиты постепенно дорожали, кредиты на недвижимость наоборот становились дешевле. В начале этого года ставки варьировались от 13,5% до 16,45%. Большинство предложений было со ставкой 15 — 16%. Начиная с июля и до ноября ситуация была другой. Ставка начала варьироваться в пределах от 13 до 16,1%, а в основой массе составила 14 — 15%.

этого года ставки варьировались от 13,5% до 16,45%. Большинство предложений было со ставкой 15 — 16%. Начиная с июля и до ситуация была другой. Ставка начала варьироваться в пределах от 13 до 16,1%, а в основой массе составила 14 — 15%. Достаточно существенные изменения произошли в кредитах на недвижимость в конце этого года. Сразу несколько банков временно приостановили оформление договоров. Такое решения принял БПС-Сбербанк, Паритетбанк и Беларусбанк. Отметим только, что Беларусбанк приостановил оформление кредитных договоров на покупку жилья, но под повышенную ставку все еще принимает заявки по кредитам на строительство жилья. Несколько других банков тоже повысили основные ставки. Так, например, Приорбанк увеличил ставку сразу на 2,1 процентных пунктов с 14 до 16,1%.

этого года. Сразу несколько банков временно приостановили оформление договоров. Такое решения принял БПС-Сбербанк, Паритетбанк и Беларусбанк. Отметим только, что Беларусбанк приостановил оформление кредитных договоров на покупку жилья, но под повышенную ставку все еще принимает заявки по кредитам на строительство жилья. Несколько других банков тоже повысили основные ставки. Так, например, Приорбанк увеличил ставку сразу на 2,1 процентных пунктов с 14 до 16,1%. Лучше всего понять сколько на самом деле стоит кредит помогает расчет ежемесячного платежа и общей переплаты. Если предположить, что для покупки не хватает 20 тысяч долларов (условно — 42 тысячи белорусских рублей) и оформлять кредит сроком на 20 лет, то ежемесячный платеж для такой суммы составит примерно 645,05 рубля, а общая переплата — около 54 828 рублей (если погашать весь срок по графику). Получается, что стоимость квартиры увеличивается больше чем в два раза. Эту ситуацию можно исправить, если выплачивать кредит большими частями, чем обязательный ежемесячный платеж. Тогда вся разница между оплаченной суммой и ежемесячным платежом пойдет на основной долг, а проценты будут пересчитываться. Кстати, дополнительно мы считали и какая нужна зарплата. Для такого варианта, как описан выше, необходим среднемесячный доход минимум в размере 921,50 рубль, чтобы банк принял документы для дальнейшего рассмотрения. Отметим, что свой расчет мы делали на условиях старого продукта от Беларусбанка, для которого действовала минимальная для рынка ставка 13%.

Карты рассрочки



фото с сайта hntr.ru

По сравнению с другими кредитными продуктами в этом случае нет дополнительных переплат, легко оформить, огромный перечень магазинов-партнеров

В этом году на рынке появилась новая карта рассрочки: Альфа-Банк выпустил «Красную карту». Расплатиться ей можно абсолютно в любом магазине, где принимают карты, так как для нее нет ограничения по количеству партнеров банка. При этом срок рассрочки можно выбирать самостоятельно. Правда, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на 2 месяца. Здесь стоит отметить, что покупать в рассрочку в любом магазине можно было и раньше («Карта FUN » от БПС-Сбербанка , но всю сумму нужно возвращать за 2 месяца) .

выпустил «Красную карту». Расплатиться ей можно абсолютно в любом магазине, где принимают карты, так как для нее нет ограничения по количеству партнеров банка. При этом срок рассрочки можно выбирать самостоятельно. Правда, беспроцентная рассрочка будет предоставляться только на 2 месяца. Здесь стоит отметить, что покупать в рассрочку в любом магазине можно было и раньше («Карта » от , но всю сумму нужно возвращать за 2 месяца) Для всех банков стремительно происходил рост числа партнеров, но самыми распространенными по-прежнему остаются карты «Карта рассрочки № 1 Халва» от МТБанка и «Карта покупок» от Белгазпромбанка . Для них количество партнеров составляет более 20 тысяч.

и «Карта покупок» от . Для них количество партнеров составляет более 20 тысяч. Условия для карт рассрочки почти не менялись в этом году. Максимальная сумма кредита составляла до 10 000 рублей, а с появлением в этом списке карты Альфа-Банка она повысилась до 15 000 рублей. Максимально возможный срок рассрочки — 24 месяца. Такие условия можно было найти у Банка ВТБ (Беларусь) по карточке «Черепаха», Белгазпромбанка по карте «Карта покупок», МТБанка по карте «Халва» и Банка Москва-Минск по карте « Smart карта».

она повысилась до 15 000 рублей. Максимально возможный срок рассрочки — 24 месяца. Такие условия можно было найти у по карточке «Черепаха», по карте «Карта покупок», по карте «Халва» и Банка Москва-Минск по карте « карта». Для многих банков выпуск и обслуживание карты было бесплатным. Однако, дополнительные платежи за выпуск и обслуживание карточки были у МТБанка, Беларусбанка и Банка ВТБ (Беларусь).

и Банк Москва- Минск с конца октября приостановил прием заявок на карту рассрочки « Smart карта». Этот продукт представлял собой смесь карточки рассрочки и обычной кредитной карты. Клиент мог использовать ее без переплат в рамках сети партнеров и как обычную кредитку для покупок вне сети партнеров.