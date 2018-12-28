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Лукашенко отправился в Россию на очередные переговоры с Путиным

29.12.2018 10:57 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко отправился в Россию на очередные переговоры с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как передает БЕЛТА, в Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Как сообщалось ранее по итогам переговоров 25 декабря, главы государств провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
 
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