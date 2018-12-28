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Лукашенко отправился в Россию на очередные переговоры с Путиным
29.12.2018 10:57 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
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