



Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как передает БЕЛТА , в Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отправился в Россию на очередные переговоры с Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

Как сообщалось ранее по итогам переговоров 25 декабря, главы государств провели конструктивную беседу, в ходе которой обсудили весь спектр вопросов общей повестки дня. Оценивая в целом торгово-экономическое сотрудничество, в первую очередь как однозначно позитивный момент был отмечен рост товарооборота. Среди других наиболее актуальных тем были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки продуктов питания на российский рынок. Как итог - позиции сближены по всем вопросам.